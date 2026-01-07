SUA anunță o decizie importantă în legătură cu cetățenii din Venezuela și Cuba

2 minute de citit Publicat la 15:40 07 Ian 2026 Modificat la 15:40 07 Ian 2026

Guvernul american cere solicitanților de viză din Venezuela și Cuba să depună garanții de până la 15 mii de dolari. Foto: Getty Images

Guvernul american a adăugat Venezuela şi Cuba pe o listă de 25 de noi state ai căror cetăţeni trebuie să depună garanţii de până la 15.000 de dolari pentru o viză de intrare în Statelor Unite, scrie Agerpres, care citează miercuri un anunț al Departamentul de Stat al SUA.

Modificarea intră în vigoare la 21 ianuarie, iar lista extinsă include, pe lângă Venezuela și Cuba, țări precum Algeria, Angola, Gabon, Nepal, Senegal, Zimbabwe şi Uganda.

Venezuela și Cuba sunt în atenția internațională, după intervenția militară americană la Caracas, sâmbătă, în urma căreia președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost aduși în SUA pentru a fi judecați pentru infracțiuni legate de traficul de droguri către Statele Unite.

Cuba a fost direct vizată în declarațiile oficialilor administrației Trump ca țară care s-ar putea confrunta în curând cu efectele unei intervenții americane.

P â n ă la 15.000 de dolari pentru o viză SUA pentru cetățeni din Venezula, Cuba și alte state

Orice cetăţean sau persoană care călătoreşte cu un paşaport emis de una dintre țările de pe lista extinsă şi care este eligibil pentru o viză B1 sau B2 va trebui să depună o garanţie de 5.000 de dolari, 10.000 de dolari sau 15.000 de dolari, sumă care va fi stabilită la momentul interviului cu solicitantul.

Viza B1 permite călătoriile în scop de afaceri, iar viza B2 autorizează intrarea în scop turistic, personal sau medical.

În total, lista include acum 38 de ţări, majoritatea din Africa.

Departamentul de Stat a specificat marţi că depunerea acestei garanţii nu garantează eliberarea vizei şi a avertizat că, dacă cineva plăteşte taxa fără să i se spună să facă acest lucru de către un angajat consular, banii respectivi nu vor fi rambursaţi.

Ca o condiţie a acestei garanţii, cei care au depus-o trebuie să intre şi să iasă din ţară prin Aeroportul Internaţional Washington Dulles, Aeroportul Internaţional John F. Kennedy din New York sau Aeroportul Internaţional Boston Logan.

Trump: Cuba a supraviețuit datorită Venezuelei

Portalul de ştiri online Axios notează că Departamentul de Stat nu a specificat dacă includerea Venezuelei este legată de operaţiunea militară care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

De altfel, guvernul american nu a furnizat explicaţii pentru includerea niciuneia dintre ţările adăugate pe lista extinsă.

În urma operaţiunii care a dus la capturarea lui Maduro, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Cuba "a supravieţuit întotdeauna datorită Venezuelei" şi a subliniat că acum insula "este un dezastru" în pragul colapsului

Săptămâna trecută, Washingtonul a adăugat şapte ţări pe lista naţiunilor ai căror deţinători de paşapoarte trebuie să depună garanţii pentru a solicita intrarea în Statele Unite.

Este vorba de Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Guineea, Guineea-Bissau, Namibia şi Turkmenistan.