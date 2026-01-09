Antena 3 CNN Externe Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei

Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al SUA pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, în ciuda ameninţărilor americane, relatează AFP şi ANSA, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat recent, într-un interviu acordat The New York Times, că Statele Unite ale Americii ar "putea alege" între ambiția de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

"Continui să nu cred în ipoteza unei acţiuni militare americane pentru a prelua controlul asupra Groenlandei", a declarat Meloni la conferinţa sa de presă anuală de la Roma. "Această opţiune nu ar conveni nimănui, şi cred că nu ar conveni nici Statelor Unite", a adăugat şefa Guvernului din Italia

Preşedintele american, Donald Trump, insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez, pentru a-şi asigura propria securitate în faţa Chinei şi Rusiei.

Deşi a refuzat să excludă opţiunea militară, Casa Albă a indicat că preşedintele ia în considerare "activ" achiziţionarea vastei insule arctice, fără a specifica exact ce formă ar putea lua această tranzacţie.

Danemarca a primit marţi sprijin din partea Italiei, Franţei, Germaniei, Poloniei, Spaniei şi Regatului Unit, în faţa revendicărilor lui Donald Trump.

Dacă opţiunea militară "s-ar concretiza, am discuta-o", a comentat vineri Giorgia Meloni. "Europa a reacţionat imediat atunci când, în ultimele zile, tensiunile, să zicem, au crescut", a precizat ea.

"Aceasta este o regiune în care, după cum ştim, sunt prezenţi mulţi actori străini", a explicat Giorgia Meloni. "Continui să cred că mesajul pe care Statele Unite doresc să-l transmită este că nu vor accepta interferenţe excesive din partea altor actori străini într-o zonă atât de strategică pentru securitatea şi interesele lor", a subliniat şefa guvernului italian.

"Cel mai bun mod de a preveni problemele care ne-ar putea duce foarte departe este de a garanta o prezenţă serioasă şi semnificativă a Alianţei Nord-Atlantice în Arctica, inclusiv în Groenlanda", a explicat Giorgia Meloni.

Italia urmează să-şi prezinte propria "strategie pentru Arctica" în ianuarie, a indicat prim-ministrul. Meloni intenţionează să sprijine companiile italiene care doresc să investească acolo, păstrând în acelaşi timp Arctica "drept zonă de pace şi cooperare".

 

