Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei

1 minut de citit Publicat la 14:48 09 Ian 2026 Modificat la 14:50 09 Ian 2026

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa foto: Hepta

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al SUA pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, în ciuda ameninţărilor americane, relatează AFP şi ANSA, potrivit Agerpres.

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat recent, într-un interviu acordat The New York Times, că Statele Unite ale Americii ar "putea alege" între ambiția de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

"Continui să nu cred în ipoteza unei acţiuni militare americane pentru a prelua controlul asupra Groenlandei", a declarat Meloni la conferinţa sa de presă anuală de la Roma. "Această opţiune nu ar conveni nimănui, şi cred că nu ar conveni nici Statelor Unite", a adăugat şefa Guvernului din Italia

Preşedintele american, Donald Trump, insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez, pentru a-şi asigura propria securitate în faţa Chinei şi Rusiei.

Deşi a refuzat să excludă opţiunea militară, Casa Albă a indicat că preşedintele ia în considerare "activ" achiziţionarea vastei insule arctice, fără a specifica exact ce formă ar putea lua această tranzacţie.

Danemarca a primit marţi sprijin din partea Italiei, Franţei, Germaniei, Poloniei, Spaniei şi Regatului Unit, în faţa revendicărilor lui Donald Trump.

Dacă opţiunea militară "s-ar concretiza, am discuta-o", a comentat vineri Giorgia Meloni. "Europa a reacţionat imediat atunci când, în ultimele zile, tensiunile, să zicem, au crescut", a precizat ea.

"Aceasta este o regiune în care, după cum ştim, sunt prezenţi mulţi actori străini", a explicat Giorgia Meloni. "Continui să cred că mesajul pe care Statele Unite doresc să-l transmită este că nu vor accepta interferenţe excesive din partea altor actori străini într-o zonă atât de strategică pentru securitatea şi interesele lor", a subliniat şefa guvernului italian.

"Cel mai bun mod de a preveni problemele care ne-ar putea duce foarte departe este de a garanta o prezenţă serioasă şi semnificativă a Alianţei Nord-Atlantice în Arctica, inclusiv în Groenlanda", a explicat Giorgia Meloni.

Italia urmează să-şi prezinte propria "strategie pentru Arctica" în ianuarie, a indicat prim-ministrul. Meloni intenţionează să sprijine companiile italiene care doresc să investească acolo, păstrând în acelaşi timp Arctica "drept zonă de pace şi cooperare".