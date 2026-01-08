Administrația Trump ia în calcul să plătească fiecărui locuitor din Groenlanda între 10.000 și 100.000 de dolari pentru a vinde insula

De asemenea, echipa lui Donald Trump pregătește posibile acorduri pentru a consolida influența SUA în Groenlanda. Foto: Getty Images

Oficiali americani iau în calcul să-i plătească pe locuitorii din Groenlanda cu sume între 10.000 și 100.000 de dolari de persoană pentru a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite. Dacă informația, confirmată de patru surse distincte pentru Reuters, este reală, atunci americanii ar fi dispuși să plătească 6 miliarde de dolari pentru a obține controlul asupra insulei cu 57.000 de locuitori, bogată în pământuri rare și de importanță strategică în cazul unui război de intensitate mare, relatează agenția de știri ucraineană UNN.

Două dintre sursele citate au spus că deși suma exactă discutată de mai mulți oficiali americani, între care și consilieri de la Casa Albă, nu este definitivată s-au vehiculat plăți între 10.000 și 100.000 de dolari de persoană.

O altă sursă a spus, pentru Reuters, potrivit UNN, că discuțiile de la Casa Albă privind astfel de plăți unice nu sunt noi, dar au devenit mai serioase în ultimele zile. Astfel, aceștia ar fi dispuși să cheltuie până la 100.000 de dolari de persoană, totalizând aproape 6 miliarde de dolari, pentru a obține controlul asupra teritoriului autonom.

Această strategie este doar una din cele luate în calcul în acest moment prin care Statele Unite ar putea încerca „cumpere” insula cu o populație de aproximativ 57.000 de oameni.

De asemenea, echipa lui Donald Trump pregătește posibile acorduri pentru a consolida influența SUA în Groenlanda, inclusiv în domeniul extracției de minerale. Danemarca, care controlează insula, refuză să o vândă, dar este de acord cu consolidarea prezenței militare și economice americane.

În același timp, o altă sursă a explicat că aceste presiuni ale SUA de a obține controlul asupra Groenlandei fac parte dintr-o strategie a Casei Albe de a transfera șocul obținut după operațiunea din Venezuela către atingerea altor obiective geopolitice de lungă durată ale președintelui SUA, Donald Trump.