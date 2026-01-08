JD Vance îi atacă pe europeni și pe danezi și spune că aceștia „nu fac suficient” pentru Groenlanda: „E critică pentru securitatea SUA”

Vicepreședintele american, JD Vance. Foto: Hepta

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a repetat și el afirmațiile făcute de șeful său, Donald Trump, și a spus că Groenlanda este „critică” pentru securitatea Statelor Unite, dar și a lumii, în fața unor posibile atacuri ale rușilor și chinezilor cu rachete, relatează BBC. De asemenea, el a criticat Danemarca și Europa pentru că „nu au făcut o treabă bună” în securizarea insulei arctice.

Vance i-a acuzat pe europeni, într-o declarație la Fox News, că nu investit suficient în apărarea Groenlandei și că au refuzat să-l „asculte pe Trump” când acesta a vorbit de insula arctică.

„Oamenii nu realizează că întreaga infrastructură de protecție anti-rachetă este dependentă parțial de Groenlanda. Dacă Doamne ferește rușii și chinezii lansează o rachetă nucleară spre continentul nostru sau spre Europa, Groenlanda este critică pentru a ne apăra.

Așa că întrebați-vă singuri, aur făcut europenii sau danezii o treabă bună pentru securizarea Groenlandei și pentru a fi siguri că poate să fie în continuare o ancoră pentru securitatea globală și pentru apărarea anti-rachetă?”, a mai spus vicepreședintele SUA.

Asalt al SUA contra aliaților europeni

Miercuri, Casa Albă a continuat suita de declarații inacceptabile pe tema Groenlandei – după amenințările cu anexarea prin forță, purtătoarea de cuvânt a lui Trump a spus că președintele SUA „studiază intens” posibilitatea „cumpărării” Groenlandei, deși oficialii de la Nuuk și Copenhaga au spus clar și în mod repetat că teritoriul nu este de vânzare.

Leavitt, purtătoarea de cuvânt, a spus și că administrația americană ia în calcul și opțiunea militară, dar că diplomația este mereu prima opțiune.

Danemarca, unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA până la aceste amenințări, a spus că o ipotetică invazie americană în Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO.

Groenlanda, unul dintre cele mai slab populate teritorii de pe Pământ, are o poziție strategică importantă – între America de Nord și Europa, în zona arctică. Ea este crucială pentru sistemele de avertizare timpurie pentru rachete, dar și pentru monitorizarea vaselor din regiune.

SUA deja au un tratat cuprinzător cu Danemarca și o prezență militară extinsă pe insula arctică, inclusiv la baza Pituffik, o instalație pe care militarii americani o controlează din cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe baza acordului curent, SUA au dreptul să aducă cât de mulți militari doresc în Groenlanda.

Resursele Groenlandei

În ultimii ani, însă, Groenlanda a devenit atractivă și datorită rezervelor minerale pe care le are și care devin „vizibile” și pot fi minate, ca urmare a retragerii gheții provocată de încălzirea globală.

Îngrijorările privind viitorul teritoriului au reapărut după ce Trump a recurs, sâmbătă, la folosirea forței militare împotriva Venezuelei pentru a-l captura pe Nicolas Maduro.

Trump a mai făcut o ofertă de a cumpăra insula în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, dar i s-a spus atunci că nu este de vânzare. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat, miercuri, că va purta discuții cu Danemarca săptămâna viitoare.

Cu o zi mai devreme, liderii europeni au emis o declarație comună de susținere a Danemarcei.

„Groenlanda aparține poporului său, iar doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor ce țin de relațiile dintre ele”, au afirmat, într-o declarație comună, liderii Franței, Regatului Unit, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Danemarcei.

Precizând că sunt la fel de interesați ca SUA de securitatea Arcticii, semnatarii europeni au precizat că aceasta trebuie realizată de aliații NATO, inclusiv de Statele Unite, „în mod colectiv”.

Aceștia au cerut, de asemenea, „respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor”.

Aaja Chemnitz, una dintre cei doi deputați din parlamentul danez care reprezintă Groenlanda, a declarat pentru BBC că comentariile administrației Trump reprezintă „o amenințare clară”.

„Este complet lipsit de respect din partea SUA să nu excludă anexarea țării noastre și să anexeze un alt aliat NATO”, a spus ea.

Chemnitz a adăugat, însă, că vede acest scenariu ca fiind puțin probabil și că, în schimb, „ceea ce vom vedea este că vor pune presiune asupra noastră pentru a se asigura că, în timp, vor prelua Groenlanda”.