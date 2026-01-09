Trump spune că „ar putea fi o alegere” între a lua Groenlanda sau a păstra NATO. FOTO: colaj Profimedia Images

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat The New York Times că SUA ar „putea alege” între ambiția de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

Președintele american a fost întrebat dacă pentru el contează mai mult achiziționarea Groenlandei decât păstrarea alianței militare vechi de 76 de ani, o întrebare care, în ultimele zile, a căpătat o urgență nouă pentru aliații europeni ai Americii, din cauza escaladării retoricii lui Trump și a colaboratorilor săi privind obținerea teritoriului autonom aflat sub suveranitate daneză.

Trump nu a răspuns direct la întrebare, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi nevoită să aleagă între cele două, scrie Politico, care citează Times.

Întrebat de ce își dorește ca SUA să controleze Groenlanda, Trump a spus: „Pentru că simt că, din punct de vedere psihologic, asta este necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă un lucru pe care nu-l poți obține dacă vorbiți despre o închiriere sau un tratat. Proprietatea îți dă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document.”

Președintele american le-a mai spus celor de la Times că nu se simte răspunzător în fața dreptului internațional și că este constrâns doar de propria conștiință. „Propria mea moralitate. Propria mea minte. E singurul lucru care mă poate opri”, a declarat el. „Nu am nevoie de drept internațional”, a adăugat.

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat pe 5 ianuarie că o invazie americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul alianței militare. „Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și, astfel, securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul Celui de-al Doilea Război Mondial”, a spus ea.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, în discursul său anual de politică externă rostit joi, a afirmat la rândul său că Washingtonul „se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se desprinde de regulile internaționale pe care obișnuia să le promoveze”.

Trump, de mult timp sceptic față de NATO, a pus din nou sub semnul întrebării, săptămâna aceasta, angajamentul său față de alianță, spunând că nu este convins că aceasta ar veni în ajutorul Washingtonului în cazul unei crize.