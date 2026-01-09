„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea este limitată doar de propria sa "moralitate"

Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa "moralitate" poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite. FOTO Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa "moralitate" poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite, adăugând că "nu are nevoie" de dreptul internaţional, scrie The Guardian.

Într-un interviu acordat publicației New York Times, Trump a spus că singura constrângere asupra puterii sale ca președinte al SUA este „propria mea moralitate, propria mea minte”.

„Este singurul lucru care mă poate opri”, a spus Trump, adăugând: „Nu caut să fac rău oamenilor.” El a admis apoi, întrebat dacă administrația sa trebuie să respecte dreptul internațional, că „Da, trebuie”, dar a adăugat: „Depinde de definiția ta pentru dreptul internațional.”

Trump, care a vorbit cu ziarul în timp ce administrația sa analizează „o gamă de opțiuni” în încercarea de a obține controlul asupra Groenlandei, a subliniat și importanța proprietății.

„Proprietatea este foarte importantă”, a spus Trump, adăugând: „Pentru că, din punct de vedere psihologic, asta simt că e necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă ceva ce nu poți obține când vorbim despre o închiriere sau un tratat. Proprietatea îți dă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document.”

Trump a respins, de asemenea, îngrijorările potrivit cărora decizia sa de a-l înlătura pe Nicolas Maduro din funcția de președinte al Venezuelei ar crea un precedent pentru o eventuală preluare a Taiwanului de către China sau pentru încercarea Rusiei de a controla Ucraina.

Justificând atacurile SUA asupra Venezuelei, Trump și-a repetat afirmațiile potrivit cărora Maduro ar fi trimis membri ai unor bande în Statele Unite. „A fost o amenințare reală… Nu ai avut oameni care să se reverse în China. Nu ai avut droguri care să se reverse în China. Nu ai avut toate lucrurile rele pe care le-am avut noi. Nu ai avut închisorile din Taiwan deschise și oamenii revărsându-se în China”, a spus Trump, adăugând că nici în Rusia nu „se revărsau” infractori.

El a spus că nu crede că președintele chinez Xi Jinping va prelua controlul asupra Taiwanului, afirmând pentru New York Times: „Asta depinde de el, ce va face. Dar i-am transmis că aș fi foarte nemulțumit dacă ar face asta și nu cred că va face asta. Sper să nu o facă.” Trump a adăugat: „Poate că o va face după ce vom avea un alt președinte, dar nu cred că o va face cât timp eu sunt președinte.”

Trump, despre tratatul nuclear dintre SUA şi Rusia: „Dacă expiră, expiră”

El nu s-a declarat îngrijorat în legătură cu ultimul tratat de control al armelor dintre SUA și Rusia, care urmează să expire luna viitoare.

„Dacă expiră, expiră”, a spus Trump, adăugând: „Vom face pur și simplu un acord mai bun.” El a mai spus că China ar trebui inclusă în viitoarele acorduri, afirmând: „Probabil vrei să implici și câțiva alți jucători.”

Cel mai recent interviu al lui Trump vine pe fondul creșterii tensiunilor interne, după ce ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, miercuri, incident care a declanșat proteste intense, și pe fondul deteriorării relațiilor cu aliații europeni din cauza unei posibile preluări americane a Groenlandei.