Donald Trump spune că SUA vor conduce Venezuela mai mulți ani: “Ne dau tot ce vrem”

Donald Trump, despre Venezuela: "O vom reconstrui într-un mod foarte profitabil”. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat miercuri seară, într-un interviu pentru The New York Times, că se așteaptă ca Statele Unite să conducă Venezuela și să extragă petrol din rezervele sale uriașe timp de mai mulți ani. Trump a mai spus că guvernul interimar al țării „ne oferă tot ce considerăm noi necesar”.

„O vom reconstrui într-un mod foarte profitabil”, a spus Trump. „Vom folosi petrol și vom lua petrol. Vom reduce prețurile petrolului și vom da bani Venezuelei, de care are nevoie disperată.”

Remarcile lui Trump au venit la câteva ore după ce oficialii administrației au declarat că Statele Unite intenționează să preia efectiv controlul vânzării petrolului Venezuelei pe termen nelimitat, parte a unui plan în trei faze pe care secretarul de stat Marco Rubio l-a prezentat membrilor Congresului. Deși parlamentarii republicani au susținut în mare măsură acțiunile administrației, democrații și-au reiterat miercuri avertismentele că Statele Unite se îndreaptă spre o intervenție internațională prelungită, fără o autoritate legală clară.

În timpul interviului acordat publicației The New York Times, Trump nu a oferit un interval de timp precis pentru perioada în care Statele Unite vor rămâne stăpânul politic al Venezuelei, dar a subliniat că ar putea fi vorba despre mai mulți ani.

Trump nu a răspuns la întrebări despre motivul pentru care a recunoscut-o pe vicepreședintele lui Maduro, Delcy Rodríguez, drept noul lider al Venezuelei, în loc să o susțină pe María Corina Machado, lidera opoziției al cărei partid a condus o campanie electorală de succes împotriva lui Maduro în 2024 și care a câștigat recent Premiul Nobel pentru Pace. El a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă a vorbit cu Rodríguez.

„Dar Marco vorbește cu ea tot timpul”, a spus el despre secretarul de stat. Trump a adăugat: „Vă voi spune că suntem în comunicare constantă cu ea și cu administrația.”

Trump nu a oferit detalii despre posibile alegeri libere în Venezuela

De asemenea, Trump nu și-a luat nicio angajare cu privire la momentul în care vor avea loc alegerile în Venezuela, care a avut o lungă tradiție democratică de la sfârșitul anilor 1950 până la preluarea puterii de către Hugo Chavez în 1999.

El a comparat succesul capturării lui Maduro, într-o operațiune care pare să fi ucis aproximativ 70 de venezueleni și cubanezi, printre alții, cu operațiunile conduse de predecesorii săi care au mers prost.

„Știți că nu ați avut un Jimmy Carter care prăbușea elicoptere peste tot, că nu ați avut un dezastru al lui Biden în Afganistan în care nu au putut face cea mai simplă manevră”, a spus el, referindu-se la retragerea haotică din Afganistan care a dus la moartea a 13 militari americani.

Trump a spus că a început deja să facă bani pentru Statele Unite prin preluarea petrolului care a fost sub sancțiuni. El a făcut referire la anunțul său de marți seară că Statele Unite vor obține între 30 și 50 de milioane de barili de țiței greu venezuelean.

Dar nu a oferit nicio perioadă de timp pentru acest proces și a recunoscut că va dura ani pentru a revigora sectorul petrolier neglijat al țării. „Petrolul va dura ceva timp”, a spus el.

El a reiterat că aliații lui Maduro cooperează cu Statele Unite, în ciuda declarațiilor lor publice ostile.