Un tânăr din Italia a pierdut 3.000 de euro la păcănele și a sunat la poliție să ceară ajutor

După ce a pierdut aproximativ 3.000 de euro aparatele de poker, tânărul a părăsit sala de jocuri şi a sunat la poliţie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr din localitatea Verbania din regiunea Piemonte, Italia, care se lupta cu dependența de jocuri de noroc, a sunat la 112 pentru a cere ajutor carabinierilor, după ce a pierdut 3.000 de euro la păcănele.

După ce a pierdut aproximativ 3.000 de euro aparatele de poker, tânărul a părăsit sala de jocuri copleșit de rușine și de teama de a le povesti părinților ce s-a întâmplat. Disperat, a decis să ceară ajutor sunând la numărul de urgență 112, relatează La Stampa.

Apelul a fost imediat transferat la centrul operațional al Carabinierilor din Verbania, unde operatorul a ascultat povestea tânărului, care a recunoscut că suferă de dependență de jocuri de noroc și că nu este capabil să își gestioneze dependența. În timpul conversației, italianul a sugerat posibilitatea autovătămării.

Datorită calmului și profesionalismului operatorului, care a rămas în contact permanent cu el prin telefon, tânărul a fost treptat liniștit și convins să meargă pe jos până la cea mai apropiată secție de carabinieri. Între timp, ofițerii de serviciu au fost alertați.

Ajuns la ușa secţiei de poliţie, tânărul a fost întâmpinat, ascultat și liniștit de către carabinieri. Tatăl său a fost apoi contactat și a sosit la fața locului în câteva minute. Tatăl, deja conștient de dificultățile fiului său, a putut să-l îmbrățișeze din nou. Tatăl și fiul s-au întors acasă împreună, punând capăt unui episod care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.