Haosul provocat de sistemul biometric de la aeroporturile UE riscă să se agraveze. Cozi uriașe si întârzieri masive

Implementarea EES a dus la o creștere a timpilor de procesare a controlului la frontieră. FOTO: Hepta

Deși a fost conceput pentru a moderniza și eficientiza controalele la frontieră, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) care presupune colectarea datelor biometrice ale călătorilor din afara UE generează întârzieri masive pe aeroporturi, potrivit The Telegraph.

Sistemul generează cozi, ore de așteptare și perturbări operaționale în aeroporturi și porturi-cheie precum Dover, Lisabona, Malaga sau Alicante, din cauza problemelor tehnice, lipsei de personal și a unei implementări incoerente.

Odată cu creșterea rapidă a numărului de pasageri supuși verificărilor, de la 10% la 35% și apoi la 100% până în aprilie, situația riscă să degenereze într-un "dezastru logistic", fiind tot mai probabilă o nouă amânare a termenului-limită de aplicare completă a sistemului, avertizează experții.

După trei ani de întârzieri, Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES) a fost lansat în octombrie. Cu toate acestea, Portul Dover a întrerupt procesul EES înainte ca acesta să înceapă, Portugalia a revenit recent la ștampile manuale, iar pe aeroporturi precum Malaga au existat cozi uriașe.

Experții avertizează cu privire la riscul unui "dezastru logistic"

Începând de vineri, lucrurile vor deveni și mai agitate la punctele de frontieră ale UE. Criteriul anterior, conform căruia 10% din toți călătorii trebuie verificați la frontieră, ajunge la 35% dintre pasageri. Până pe 10 aprilie, acest prag crește la 100%.

Scopul EES este de a îmbunătăți și moderniza sistemele de control la frontieră în cele 29 de țări din spațiul Schengen. Prin captarea datelor biometrice (imagini faciale și amprente digitale), EES este conceput să funcționeze alături de bazele de date de securitate pentru a combate infractorii, a prinde persoanele care depășesc permisul de ședere și a identifica documentele de călătorie false. Este, practic, o revizuire de înaltă tehnologie a verificărilor și ștampilelor manuale învechite. În cele din urmă, ar trebui să contribuie la accelerarea verificărilor la frontieră.

Cu toate acestea, procesul de captare a datelor pasagerilor a fost încetinit de chioșcuri defecte, probleme de personal și probleme software. În Portul Dover, introducerea planificată a verificărilor EES asupra pasagerilor din mașini a fost amânată brusc în noiembrie și încă nu a intrat în vigoare. Autoritățile franceze sunt responsabile de implementarea tehnologiei EES la Dover și Eurostar.

De asemenea, au existat complicații la terminalele din Marea Britanie, autoritățile franceze insistând asupra includerii de întrebări inutile la chioșcuri, inclusiv solicitări de dovezi de cazare, asigurare de călătorie și dovezi ale unui bilet de întoarcere. Acestea au fost imediat abandonate, pe fondul temerilor că ar putea provoca întârzieri.

Acolo unde a fost impusă, implementarea EES a dus la o creștere a timpilor de procesare a controlului la frontieră cu până la 70%, cu timpi de așteptare de până la trei ore în perioadele de vârf de trafic, spune Olivier Jankovec, director general la ACI Europe, o asociație comercială.

„Acest lucru provoacă un disconfort semnificativ călătorilor și creează perturbări operaționale pentru aeroporturi”, spune Jankovec.

Cozi uriașe la ghișeele de imigrare

Saj Ahmad, analist șef la StrategicAero Research, a precizat: „Nu aș caracteriza această implementare ca fiind altceva decât o harababură și nici măcar nu suntem în plin sezon aglomerat, care este vara”.

„EES se luptă în mod clar să își respecte promisiunea de a asigura o călătorie europeană fără probleme. Dimpotrivă, am văzut cozi tot mai mari la ghișeele de imigrare, o lipsă de personal pentru imigrare, cozi uriașe de pasageri, furie și frustrare.”

Autoritățile se așteptau ca implementarea treptată a EES, eșalonată pe o perioadă de șase luni, să prevină perturbări semnificative la frontiere.

Această perioadă de grație se încheie efectiv vineri, 9 ianuarie, când proporția pasagerilor care trebuie să treacă prin verificările EES crește de la 10% la 35% la toate frontierele europene.

Jankovec spune: „Dacă toate problemele operaționale nu sunt rezolvate complet în următoarele săptămâni, creșterea pragului de înregistrare la 35% începând cu 9 ianuarie - așa cum este prevăzut în calendarul de implementare a EES - va duce inevitabil la o congestie mult mai severă și la perturbări sistemice pentru aeroporturi și companii aeriene.