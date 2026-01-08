Sistemul EES este introdus treptat și la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria

Ștampilele din pașaport devin, ușor-ușor, doar o amintire. Foto: Getty Images

Sistemul european de intrare/ieşire (EES) este în vigoare în întregul spaţiu Schengen, inclusiv în Bulgaria, unde este introdus treptat la punctele de control la frontieră, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul de interne în exerciţiu, Daniel Mitov. El a explicat că cetăţenii din afara UE vor fi înregistraţi prin EES la punctele de trecere a frontierei, iar sistemul va monitoriza momentul în care aceştia părăsesc ţara, întrucât li se permite să rămână în spaţiul Schengen doar pentru o perioadă determinată, notează Agerpres.

EES colectează date biografice şi biometrice (fotografie şi amprente) ale cetăţenilor din ţări terţe la prima lor vizită în spaţiul Schengen, pentru o şedere de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Intrările ulterioare în zona fără frontiere necesită doar o verificare biometrică facială.

Răspunzând unei întrebări adresate de un reporter BTA, Mitov a spus că nu există riscul unei scurgeri de date, deoarece EES nu este conectat la internet. Datele sunt păstrate în conformitate cu legislaţia ţărilor respective şi a Uniunii Europene.

Cetăţenii din ţări terţe vor fi înregistra ţi prin prelevarea amprentelor

Şeful Poliţiei de Frontieră, comisarul-şef Anton Zlatanov, a declarat că doar cetăţenii din ţări terţe vor fi înregistraţi prin prelevarea amprentelor şi a altor date biometrice la prima lor intrare în spaţiul Schengen. Acest lucru va spori securitatea generală la nivel european, a explicat el. În prezent, atât problemele software, cât şi cele hardware ale EES sunt remediate în întreaga Europă, ceea ce este de aşteptat şi normal.

„Prin urmare, instrucţiunile sunt ca, într-o primă etapă, să fie completate doar 10% dintre înregistrările cetăţenilor din ţări terţe, urmând să se ajungă treptat la 100% pe parcursul verii”, a spus Zlatanov.

El a subliniat că Bulgaria se află pe ruta multor cetăţeni din Germania, Austria şi Ţările de Jos care călătoresc în ţara lor natală, Turcia, şi se întorc înapoi în timpul verii. Cei care trec pentru prima dată frontiera Schengen vor provoca cozi şi întârzieri, dar este de aşteptat ca până atunci problema să fie rezolvată, a adăugat Zlatanov.

EES a început să fie utilizat de statele membre ale UE la 12 octombrie 2025.