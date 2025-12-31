Sistemul EES a fost suspendat pentru 3 luni pe aeroportul din Lisabona din cauza cozilor lungi. Sursa foto: Getty Images

Guvernul portughez a anunţat marţi suspendarea noului sistem european de intrare/ieşire (EES) pe aeroportul din Lisabona timp de trei luni, din cauza cozilor şi a timpilor lungi de aşteptare pe care le-a provocat de la implementarea sa în octombrie, conform Agerpres.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Administraţiei Interne din Portugalia a anunţat "suspendarea imediată pentru trei luni a utilizării sistemului informatic EES", precum şi o creştere cu 30% a capacităţii echipamentelor de control la frontieră, atât fizice, cât şi electronice.

La fel ca celelalte ţări din spaţiul Schengen (un total de 29, inclusiv toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Ciprului şi Irlandei, precum şi patru ţări asociate (Norvegia, Elveţia, Islanda şi Liechtenstein - n.r.), Portugalia a introdus noul Sistem European de Intrare-Ieşire ((Entry/Exit System - EES), care este un sistem informatic automat ce permite înregistrarea cetăţenilor din ţări terţe care călătoresc pentru o şedere de scurtă durată, de fiecare dată când trec frontierele externe ale statelor care au adoptat sistemul. EES se aplică doar cetăţenilor non-UE care călătoresc în spaţiul comunitar pentru maximum 90 de zile în decursul a 180 de zile.

EES, care înregistrează automat data şi locul intrării şi ieşirii, alături de datele personale şi biometrice necesare, a început să funcţioneze pe aeroportul capitalei portugheze în octombrie, iar de atunci s-au raportat cozi lungi.

În decembrie, ministrul de interne portughez, Maria Lucia Amaral, a recunoscut că implementarea sa "a mers prost".

Timpul mediu de aşteptare pe aeroportul din Lisabona este de trei ore, dar în unele zile a ajuns până la şase ore, potrivit declaraţiilor făcute de Amaral într-o intervenţie în faţa Parlamentului pe această temă.