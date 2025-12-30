Max Verstappen a fost votat cel mai bun pilot al anului în Campionatul Mondial de Formula 1

Max Verstappen a câştigat şase dintre ultimele nouă Mari Premii din 2025 / Foto: Getty Images

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost votat cel mai bun pilot al anului în Formula 1, deşi nu a reuşit să câştige titlul de campion mondial, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.

Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe angrenate în Formula 1 au fost solicitaţi să voteze pentru stabilirea clasamentului celor mai buni 10 piloţi ai sezonului din "Marele Circ".

Votul a fost unul secret, în care primului clasat i-au fost atribuite 25 de puncte, în timp ce ocupantul locului al zecelea a primit un punct.

Verstappen, care a câştigat şase dintre ultimele nouă Mari Premii din 2025, a reuşit astfel să se impună pentru al cincilea an consecutiv în această anchetă, în faţa britanicului Lando Norris (McLaren), care a câştigat anul acesta primul titlu de campion mondial din cariera sa

Podiumul a fost completat de celălalt pilot al echipei McLaren, australianul Oscar Piastri, care l-a devansat pe britanicul George Russell (Mercedes).

