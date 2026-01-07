Taxe afișate greșit la Sectorul 2. Reacția halucinantă a șefului de la impozite locale. Cristian Duțu închide telefonul în direct

Directorul Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale din Sectorul 2, Cristian Duțu. Foto: INQUAM Photos/Alexandru Busca

Directorul Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 2, Cristian Duțu, nu a putut să ofere explicații convingătoare cetățenilor din sector care au constatat că platforma digitală ghiseul.ro afișează, la momente diferite, valori diferite pentru valoarea impozabilă a proprietăților lor.

Duțu a fost invitat în direct prin telefon să le explice cetățenilor cine se face vinovat pentru faptul că, la distanță de câteva zile, valoarea impozitului pe proprietate a "fluctuat" cu sute de lei.

Responsabilul cu taxele și impozitele locale susține că oamenii au accesat platforma în timp ce baza de date a acesteia era actualizată și că din acest motiv sumele afișate în momente diferite au fost, la rândul lor, diferite.

Duțu a refuzat să le spună contribuabililor din Sectorul 2 de la ce moment cifrele afișate de ghiseul.ro, bazate pe datele furnizate de primărie, sunt cele "finale".

El a închis telefonul când a fost întrebat ce salariu are, argumentând că nivelul discuției este "prea scăzut" pentru competențele sale.

Cristian Duțu: Noi am luat o decizie de management

Cristian Duțu: "Nu este vorba de nicio greșeală. Nimeni nu a primit nimic. Momentul în care orice contribuabil este înștiințat despre cât trebuie să plătească, unde trebuie să plătească, la ce trebuie să plătească, este momentul când recepționează decizia de impunere. Aceasta se emite și se comunică până la 31 martie, până la primul termen de plată. Din moment ce aceste decizii nu au fost emise, e impropriu spus că cineva a trimis aceste lucruri.

Contribuabilii - și aici pot să le dau dreptate că, prin prisma numeroaselor modificări legislative, au avut nerăbdarea și curiozitatea să vadă implicațiile financiare asupra situației personale - au verificat soldul lor în impozitele datorate, începând cu prima zi a noului an, perioadă în care se realiza actualizarea bazelor de date și normalizarea lor cu actele normative în vigoare".

Cătălina Porumbel: "Deci, noi vorbim despre datele de 5 și 6 ianuarie. Din moment ce dumneavoastră nu ați terminat aceste calcule, de ce ați urcat aceste sume?"

Cristian Duțu: "Pentru că, spre deosebire de alte UAT-uri (unități administrativ teritoriale, n.r.), aici sunt niște decizii legate pur și simplu de management.

Sunt două variante. O variantă în care, timp de o săptămână înainte de finalul anului și o săptămînă după aceea, toată primăria să se închidă, să obstrucționeze (sic!) relația cu ghiseul.ro și cu orice alt încasator, să efectueze calculele, urmând ca, după un termen, să spună 'ok, s-a rezolvat'.

Sau varianta pe care am mers și noi, de a pune la dispoziția cetățenilor toate zilele lucrătoare disponibile, inclusiv data de 31 decembrie."

Adrian Negrescu, consultat financiar: "Aceste informații prezentate pe ghiseul.ro nu au valoare legală? Nu sunt niște note de plată pe care oamenii trebuie să le plătească? Sunt doar niște calcule informative, niște calcule empirice legate de cât ar trebui să plătească oamenii? În momentul în care ți se spune aici că poți să plătești și ai un cont cu CNP în ghiseul.ro, nu e o tranzacție legală între autoritate și cetățean?"

Cristian Duțu: Jonglați cu noțiuni pe care, pur și simplu, nu știu cum aș putea să vi le explic

Cristian Duțu: "Sunt foarte multe noțiuni amestecate și implementate într-o singură frază. Deci, încă o dată: Raportul juridic fiscal între contribuabil și bugetul local prevede din partea bugetului local obligația transmiterii deciziei de impunere, care reprezintă titlul de creanță.

Acela este documentul în baza căruia contribuabilul poate să conteste, să verifice organul fiscal dacă a calculat cum trebuie și așa mai departe și, corelativ, în sarcina contribuabilului se naște obligația de a plăti (...)

Este impropriu spus 'au primit', pentru că nimeni nu a primit nimic. Fiecare si-a interogat situatia proprie."

Adrian Negrescu: "Altfel spus, n-ar trebui să luăm în calcul ceea ce scrie pe ghiseul.ro?"

Cristian Duțu: "Dacă îmi permiteți, ar trebui, în primul rând, să înțelegem cum funcționează ghiseul.ro și după aceea să-l credităm (sic!) cu elemente care sunt sau nu sunt de competența ghiseul.ro. Ghiseul.ro este un integrator de platforme care permite plata de catre un contribuabil..."

Cătălina Porumbel: "E o intrebare simplă: de ce s-au urcat trei sume în platforma ghiseul.ro? Dacă ne puteți lămuri această întrebare simplă."

Cristian Duțu: "V-am lămurit de la primul raspuns, dar se pare că dumneavoastră nu doriți să înțelegeți răspunsul. Contribuabilii și-au interogat situația fiscală proprie în momentul în care se actualiza baza de date cu noile valori ale taxelor și impozitelor.

Cum aceste modificari au fost multiple și țin de mărirea valorii impozabile, de eliminarea unor reduceri, de eliminarea unor categorii de scutiri, este evident că, la momente diferite, valorile au fost diferite, pe măsură ce se implementau noii algoritmi de calcul."

Gina Vacariu: "Haideți să luăm acest exemplu: domnul Apăteanu, primarul din Corbeanca, are o proprietate în sectorul 2. 93 de metri pătrați. Pe 1 ianuarie, când a verificat, i-ați dat la ghișeul.ro 1245 de lei impozit."

Cristian Duțu: "În continuare, insistați cu această variantă, 'i-ați dat la ghiseul.ro'..."

Gina Vacariu: "Dumneavoastră ați băgat datele, la Primăria Sectorului 2."

Adrian Negrescu: "Al cui e ghiseul.ro? Nu e al statului român? E un site făcut de bloggeri, care afișează informații fără nicio valoare legală?"

Cristian Duțu: "Îmi pare rau, dar jonglați cu niște noțiuni pe care, pur și simplu, nu înțeleg cum aș putea să vi le explic."

Gina Vacariu: "1200 de lei impozit pe 1 ianuarie. A apărut apoi alt impozit, 805 lei, pe 7 ianuarie. Cine a introdus greșit aceste date de la Sectorul 2 pe ghiseul.ro?"

Cristian Duțu: Nu ține numai de capacitatea mea de explica, ci și de capacitatea receptorului de a înțelege

Cristian Duțu: "Cred că este a treia oară când vă repet. Nu este vorba de nicio greșeală. Îmi pare rău. Asta nu ține numai de capacitatea mea de explica, ci și de capacitatea receptorului de a înțelege."

Gina Vacariu: "După ce dumneavoastră băgați date greșite în platforme și bulversați un sector întreg..."

Cristian Duțu: "Competențe digitale nu înseamnă doar capacitatea de a-ți comanda o pizza pe Glovo. Asta apropo de competențe digitale și de platforme digitale..."

Gina Vacariu: "Ați bulversat taxele, domnule Duțu, și ne faceți pe noi proști?"

Cristian Duțu: "Cred că interpretați greșit. Eu v-am spus următorul lucru: începand cu data de 1 ianuarie are loc procedura de actualizare a bazelor de date. Această procedură - deși percepția este că se întâmplă schimbând o cifră și dând Enter - durează 4 - 5 zile..."

Gina Vacariu: "Ați informat oamenii că primele sume nu sunt, de fapt, reale și că trebuie să aștepte câteva zile și o să aibă impozitele reale în ghișeul.ro?"

Cristian Duțu: "Încă o dată, n-am înțeles întrebarea, fiindcă mă întrerupeți de fiecare dată și doriți să vă impuneți punctul de vedere."

Cristian Duțu: C â nd s ă intre oamenii pe ghiseul.ro? Principial, pot intra oric â nd

Adrian Negrescu: "Când vor fi fi finalizate toate aceste calcule pe care dumneavoastră le le faceți, în așa fel încât oamenii să știe cât au de plătit? Când să intre pe ghișeul.ro și să își plătească impozitele?"

Cristian Duțu: "La modul principial, pot intra în orice moment. Dacă mă întrebați pe mine..."

Cătălina Porumbel: "Cred că asistăm la un stand-up comedy. Domnule Duțu, cu tot respectul, dumneavoastră sunteți plătit din bani publici să răspundeți la orice întrebare."

Cristian Duțu: "Este adevărat, dar este important ca și cei care pun întrebările, și cei care ascultă răspunsul, să fie capabili să le înțeleagă."

Cătălina Porumbel: "Mă scuzați, dar dumneavoastră nu reușiți să le explicați cetățenilor de ce ați urcat trei sume diferite în ghișeul.ro. De ce nu ați așteptat? Domnul Apăteanu, la Corbeanca, a spus că așteaptă nouă zile ca să nu greșească aceste sume și să le urce în mod corect. Dumneavoastră încercați de aproximativ 10 minute să ne explicați că noi, cetățenii României, nu înțelegem ce lucru fabulos faceți dumneavoastră, Primăria Sectorului 2.

Dumneavoastră ați urcat niște lucruri greșite. Spuneți-le cetățenilor care trăiesc în Sectorul 2 să mai aștepte câteva zile și să nu plătească aceste sume, pentru că încă sunt probleme de calcul până reușiți să găsiți suma corectă. Și atunci cred că toată lumea va înțelege."

Cristian Duțu: "Dumneavoastră aveți un speech (discurs, n.r.) pe care trebuie să îl purtați până la sfârșit, nu?"

Cătălina Porumbel: "Absolut, domnule Duțu. Poate reușesc să vă fac să înțelegeți că nu aveți dreptate."

Cristian Duțu: Nivelul discuției a ajuns mult sub competențele mele

Gina Vacariu: "Chiar nu vă e jenă? Oamenii au primit câte 2-3 impozite pe aceeași casă și dumneavoastră ne certați pe noi?"

Cristian Duțu: "Eu vă spun doar să încercați să identificați exact că nimeni nu a primit. Toată lumea și-a interogat (...) ca să își vadă situația și, întâmplător, s-au suprapus cu momentul în care se făceau calcule de actualizare. E foarte simplu."

Cătălina Porumbel: "Care e salariul dumneavoastră? Că poate, întâmplător, ni-l spuneți."

Cristian Duțu: "Este disponibil pe site-ul instituției."

Cătălina Porumbel: "Hai, ziceți, nu vă fie jenă".

Cristian Duțu: "Îmi pare rău, nivelul discuției este mult sub competențele mele. La revedere."

Anchetă la Sectorul 2, după ce oamenii au primit sume greşite pentru plata impozitelor. Primar: "Am cerut cercetarea disciplinară"

Primarul Sectorului 2 al Bucureştiului, Rareş Hopincă, a anunţat miercuri seara că a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Sector 2 pentru "bâlbâiala" în afişarea sumelor diferite de plată pe anul 2026 pentru contribuabili, conform Agerpres.

"Bâlbâiala Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Sector 2, care a afişat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituţiei, faţă de cetăţenii afectaţi de această situaţie. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp. Procesul de calculare a fost finalizat şi ar trebui să nu mai existe sincope", a scris edilul pe pagina sa de Facebook.

"Pentru a evita orice informaţie falsă, este mai indicat şi mai util să mai aşteptăm o zi-două, pentru a evita orice situaţie neplăcută. Este un proces de recalculare care trebuia făcut în back-office, nu într-un mod public, astfel încât să nu apară 3 cifre la un contribuabil. Aşa ceva nu este de acceptat. Toţi cei vinovaţi vor fi cercetaţi disciplinar pentru această situaţie.

Diferenţa de sumă se va compensa sau se va restitui (n.r. - în cazul celor care au plătit deja).

Domnul Duţu este director de peste 15 ani la Taxe şi Impozite, dar n-aş vrea să intru în astfel de detalii.

(n.r. - este adevărat că a mai fost dat afară de la Primăria S2, a câştigat procesul în Instanţă, apoi s-a reangajat?) După cunoştinţa mea, da, dar asta a fost cu mult timp în urmă", a declarat Rareş Hopincă la Antena 3 CNN.

Zeci de contribuabili din Sectorul 2 al Capitalei au semnalat, în aceste zile, pe reţelele de socializare faptul că au plătit integral încă de la începutul acestui an taxele şi impozitele pe 2026, iar ulterior au constatat că mai au de achitat diverse diferenţe de bani.