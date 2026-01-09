Danemarca avertizează: Soldații sunt obligați să tragă chiar și fără ordin dacă Groenlanda e invadată. Un act din 1952 le permite asta

09 Ian 2026

Soldații danezi sunt obligați să deschidă focul chiar și în lipsa unui ordin, dacă trupele americane ar încerca să ia Groenlanda prin forță. FOTO: Getty Images

Soldații danezi sunt obligați să deschidă focul chiar și în lipsa unui ordin, dacă trupele americane ar încerca să ia Groenlanda prin forță, potrivit unui ordin din 1952 care e încă în vigoare, așa cum a precizat Ministerul Apărării din Danemarca, scrie Euronews.

Militarii sunt obligați să intervină fără să aștepte instrucțiuni teritoriul danez ar fi invadat, inclusiv în scenariul în care trupe ale SUA ar încerca să preia Groenlanda, conform directivei militare din 1952.

Ordinul permanent le cere cadrelor militare daneze să reacționeze imediat împotriva oricărui atac asupra teritoriului danez, fără a aștepta comenzi, chiar și în cazul în care comandanții nu ar fi la curent cu o declarație de război, au transmis Comandamentul Apărării și ministerul pentru ziarul danez Berlingske.

Directiva a atras atenția după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în mod repetat că ar putea prelua controlul asupra Groenlandei „prin forță, dacă va fi necesar”, descriind teritoriul arctic drept vital pentru securitatea națională americană.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat săptămâna aceasta că o tentativă militară de a lua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, ar marca sfârșitul NATO.

„Dacă Statele Unite aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește. Asta înseamnă inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost asigurată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen luni, pentru postul danez TV2.

Ordinul din 1952 prevede că forțele atacate trebuie să răspundă fără ezitare și fără a cere autorizare. Ministerul Apărării a confirmat pentru Berlingske faptul că directiva „rămâne în vigoare”, au relatat publicații daneze și din Groenlanda. Comandamentul Arctic, autoritatea militară a Danemarcei în Groenlanda, ar evalua, conform procedurilor existente, dacă o anumită situație constituie un atac.

Directiva a fost introdusă după atacul Germaniei naziste asupra Danemarcei, în aprilie 1940, când comunicațiile s-au prăbușit parțial, iar multe unități militare nu au știut cum să reacționeze, potrivit Enciclopediei Naționale a Danemarcei.

Ordinul urmărește să se asigure că forțele armate intră în luptă imediat ce sunt atacate, fără a avea nevoie de comenzi specifice.

Atât guvernele Danemarcei, cât și cel al Groenlandei resping propunerile lui Trump de a cumpăra sau de a prelua insula.

„Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda”

Între timp, Danemarca a salutat ideea unei întâlniri cu SUA, săptămâna viitoare, pentru a discuta reluarea presiunilor lui Trump ca Groenlanda să ajungă sub control american.

„Acesta este dialogul de care este nevoie, așa cum a fost solicitat de guvern împreună cu guvernul groenlandez”, a declarat joi ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, pentru postul DR.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a spus miercuri că o întâlnire despre Groenlanda va avea loc săptămâna viitoare, fără să ofere detalii privind momentul, locul sau participanții.

„Nu sunt aici să vorbesc despre Danemarca sau despre intervenție militară. Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare; vom avea atunci discuțiile respective”, le-a spus Rubio reporterilor pe Capitol Hill.

Guvernul Groenlandei a transmis postului public danez DR că Groenlanda va participa la întâlnirea dintre Danemarca și SUA anunțată de Rubio.

„Nimic despre Groenlanda fără Groenlanda. Desigur că vom fi acolo. Noi am fost cei care am cerut întâlnirea”, a declarat pentru postul DR ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt.

Insula Groenlanda, din care 80% se află la nord de Cercul Polar Arctic, are aproximativ 56.000 de locuitori.

Groenlanda are importanță strategică atât pentru că reprezintă un cap de pod crucial al Atlanticului de Nord, dar și pentru că deține o comoară în resurse care nu au fost încă exploatate: petrol, gaze și pământuri și minerale rare.