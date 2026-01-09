“O criză mult mai gravă decât invadarea Ucrainei”. Europa trasează primele linii roșii în privința Groenlandei

Strategia de a atenua comentariile lui Donald Trump a părut expusă în momentul discuțiilor despre anexarea Groenlandei. FOTO: Hepta

Mulți lideri europeni și-au temperat reacțiile după atacurile americane din Venezuela, soldate cu capturarea lui Nicolas Maduro, alternând condamnarea unui regim considerat ilegitim cu invocarea unor abstracțiuni juridice legate de Carta Națiunilor Unite. În schimb, amenințările administrației Trump privind o posibilă anexare a Groenlandei au produs un șoc real în capitalele europene, determinându-i pe liderii UE să abandoneze strategia împăciuitoare față de Donald Trump și să lanseze critici neobișnuit de dure la adresa Washingtonului, arată o analiză The Washington Post.

Potrivit publicației citate, liderii europeni încep să schimbe strategia privind gestionarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump și să traseze într-un mod mai ferm linii roșii.

Strategia precară de a atenua comentariile lui Donald Trump, în loc de a-l confrunta, a părut expusă în momentul în care președintele, dar și cercul său apropiat au reluat discuțiile despre anexarea Groenlandei.

Când Donald Trump i-a certat pe aliații NATO, l-a criticat dur pe președintele Ucrainei, a impus tarife vamale și a încadrat tratatele ratificate ca acorduri condiționate, strategia liderilor europeni a fost să îl îmbuneze pe președintele SUA, fie cu promisiuni de cheltuieli militare, fie cu o serie de concesii comerciale. Astfel, armele americane au continuat să ajungă către Ucraina, în timp ce un război comercial total a fost evitat.

„Alianța se apropie de o criză existențială deplină”

Însă reluarea temei privind anexarea Groenlandei, inclusiv în urma unei acțiuni militare, a dovedit limita acestei strategii.



„Alianța se apropie de o criză existențială deplină”, a declarat Mujtaba Rahman, director general pentru Europa la firma de consultanță în risc politic Eurasia Group, pentru The Washington Post. „Ar putea fi mult mai gravă decât invadarea Ucrainei de către Rusia, deoarece Rusia este un adversar. Acum, SUA este garantul securității europene, subminând securitatea europeană.”

Prim-ministrul Danemarcei, membru NATO, a declarat că o acțiune a SUA asupra Groenlandei, un teritoriu al regatului Danemarcei de peste 300 de ani, ar însemna sfârșitul alianței. Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei și Marii Britanii s-au aliniat poziției exprimate de guvernul de la Copenhaga. Ei au emis o declarație comună conform căreia viitorul Groenlandei este o chestiune pentru „Danemarca și Groenlanda, și numai pentru ele”.

Trump a părut iritat de sugestiile că pune în pericol NATO, lăudându-se într-o postare pe Truth Social că a presat aliații să crească cheltuielile militare.

„Toată lumea a spus că nu se poate face asta, dar se poate, pentru că, dincolo de orice, toți sunt prietenii mei”, a scris Trump.

„RUSIA ȘI CHINA NU AU NICIUN FRICĂ DE NATO FĂRĂ STATELE UNITE ȘI MĂ ÎNDOIESC CĂ NATO AR FI ACOLO PENTRU NOI DACĂ AR FI CHIAR NEVOIE DE ELE”, a spus Trump. „TOATĂ LUMEA ESTE NOROCOASĂ CĂ AM RECONSTRUIT ARMATA NOASTRĂ ÎN PRIMUL MEU MANDAT ȘI CONTINUĂM SĂ O FACEM. Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi.”

În ceea ce privește Groenlanda, însă, semnalele contradictorii din partea Washingtonului nu au făcut decât să amplifice anxietatea.

Secretarul de Stat Marco Rubio le-a declarat luni parlamentarilor, într-o discuție cu ușile închise, că obiectivul lui Trump este să cumpere Groenlanda de la Danemarca, minimalizând acțiunile militare. Miercuri, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (republican din Louisiana), a respins și el probabilitatea utilizării forței.

Posibil acord privind Groenlanda

O potențială ofertă de cumpărare a Groenlandei este „discutată activ de președinte și echipa sa de securitate națională”, a declarat Leavitt reporterilor, adăugând că o achiziție a Groenlandei de către SUA „nu este o idee nouă”.

„Toate opțiunile sunt întotdeauna pe masă”, a spus ea, dar prima opțiune a lui Trump „a fost întotdeauna diplomația”.

Simpla perspectivă a unei confruntări militare în cadrul NATO, chiar dacă pare greu de crezut că se va ajunge la acest scenariu, nu face decât să evidențieze cât de dificil este acum pentru aliații SUA să se conformeze acțiunilor lui Trump. Acest lucru ar putea duce la o deteriorare drastică a alianței transatlantice, dacă nu chiar la sfârșitul acesteia, spun analiștii.

„Multe țări europene încă încearcă să călărească atât un cal european, cât și unul american”, a spus Rahman. „Acest lucru ar putea deveni imposibil.”

Acesta precizează că o opțiune pentru a ieși din impas ar putea fi încheierea unui acord privind Groenlanda - o vânzare sau o închiriere, cu acces extins la drepturile minerale și un rol al SUA în securitate. În cazul unei crize, „restul Europei se va baza pe Danemarca pentru a face un fel de aranjament cu SUA”, a spus Rahman.