„UE ar putea trimite trupe pentru a evita scenariul anexării Groenlandei de către SUA”, avertizează un influent europarlamentar

Eurodeputatul spune că, în primul rând, administrația SUA trebuie să înceteze amenințările cu acțiuni militare. FOTO: Hepta

Dacă soluția unei cooperări în privința Groenlandei eșuează, o desfășurare preventivă de trupe de către statele UE ar putea evita o confruntare directă cu SUA pentru insulă, susține influentul europarlamentar german Serghei Lagodinski.

Într-un editorial pentru Euronews, acesta spune că pentru UE, Groenlanda prezintă o dilemă iminentă: supraextindere sau cedarea. “Aceasta este o criză creată de NATO, de un membru împotriva altui membru și de natură existențială”.

Lagodinski, care este vicepreședinte al Grupului Verzilor și o voce critică împotriva invaziei ruse din Ucraina, susține că statele UE trebuie să se pregătească pentru trei scenarii: cooperare, independența insulei arctice sau descurajarea SUA.

El susține că scenariul preferat este cooperarea. “Într-o lume normală, este posibil să se răspundă preocupărilor americane indiferent de statutul teritorial al Groenlandei…Este posibilă extinderea prezenței militare americane în cadrul acestor acorduri. Este posibilă consolidarea cooperării NATO în Arctica, așa cum au subliniat recent miniștrii de externe nordici”.

Pe de altă parte, el precizează că administrația Trump nu își dorește cooperarea, ci vrea să dețină controlul.

"Administrația SUA trebuie să înceteze amenințările cu acțiuni militare"

În acest context, scenariul independenței Groenlandei este posibil, susține Lagodinski. “Această cale este legitimă. Dar vine cu anumite avertismente și trebuie să îndeplinească condiții prealabile clare.

În primul rând, procesul nu este rapid. Negocierile dintre Danemarca și Groenlanda ar trebui să conducă la un acord între cele două guverne, confirmat de parlamentul Groenlandei și pecetluit printr-un referendum în rândul populației Groenlandei”.

Eurodeputatul spune că, în primul rând, administrația SUA trebuie să înceteze amenințările cu acțiuni militare. Conform dreptului internațional, amenințările cu forța sunt la fel de ilegale ca și utilizarea forței, iar negocierile sub constrângere sunt inacceptabile.

În al doilea rând, nu trebuie să existe propagandă: “UE ar trebui să înceapă deja un efort strategic anti-dezinformare pentru a se pregăti pentru presiunea și manipularea externă, în special prin intermediul rețelelor de socializare”.

Trupe europene mobilizate în Groenlanda

Pentru a contracara scenariul unei confruntări directe, trupele europene, daneze sau nu, ar trebui să fie poziționate în Groenlanda în avans, spune Lagodinski:

“Nimeni nu crede că un război între SUA și UE este dezirabil sau câștigabil. Dar o mișcare militară împotriva UE ar avea consecințe devastatoare pentru cooperarea în domeniul apărării, piețe și încrederea globală în Statele Unite - nu doar într-o administrație, ci în țara însăși. Pregătirea unei liste de consecințe este sumbră, dar necesară.

Lagodinski susține că pentru a descuraja SUA, Europa are nevoie de un centru de decizie rapid și strategic pentru apărare.

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat The New York Times că SUA ar „putea alege” între ambiția de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

Întrebat de ce își dorește ca SUA să controleze Groenlanda, Trump a spus: „Pentru că simt că, din punct de vedere psihologic, asta este necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă un lucru pe care nu-l poți obține dacă vorbiți despre o închiriere sau un tratat. Proprietatea îți dă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document.”