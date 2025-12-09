O fabrică din România va prelucra pământuri rare pentru americani. Investiția este destinată industriei aerospațiale și militare

Linia finală de produse a instalației va include magneți aerospațiali și de calitate militară. FOTO: Profimedia Images

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, a semnat un acord privind formarea unui joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare.

Nuclearelectrica a anunțat într-un comunicat de presă, publicat pe site-ul Bursei de Valori București, că FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui document preliminar, fără obligații („non-binding Term Sheet”) care stabilește în linii mari intenția părților de a lucra împreună pentru formarea unui joint venture cu Critical Metals Corp (CRML).

Proiectul are ca scop evaluarea înființpării unei societăți mixte 50%-50% în vederea potențialei puneri în funcțiune a unei instalații de ultima generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara.

“FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea JVCo, vehiculul destinat dezvoltării și potențialei construcții a unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultima generație în România.

Explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și/sau financiare pentru FPCU Feldioara și/sau Nuclearelectrica și reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat”.

Critical Metals Corp este o companie care are ca obiect de activitate extracţia şi valorificarea de metale și minerale “critice” — în special pământuri rare și litiu.

Compania deţine mai multe proiecte. Potrivit site-ului companiei, unul dintre acestea este Tanbreez Project, o mină de pământuri rare în sudul Groenlandei, considerată una dintre cele mai importante rezerve globale de metale rare.

Un alt proiect este Wolfsberg Lithium Project, care vizează exploatarea litiului în Austria, menit să sprijine cererea de litiu pentru baterii şi mobilitate electrică în Europa.

Linia finală de produse a instalației va include magneți aerospațiali

Critical Metals Corp a informat printr-un comunicat de presă, redat de presa americană, că Term-Sheet-ul oferă CRML drepturi de preluare pe termen lung pentru 50% din întreaga producție de concentrat Tanbreez și prezintă dezvoltarea, finanțarea și punerea în funcțiune a unei instalații europene de procesare a pământurilor rare în România, “creând primul lanț de aprovizionare complet integrat de la mină la procesare din lumea occidentală, dedicat stabilizării accesului la minerale critice pentru industriile și sectoarele de apărare europene”.

După punerea în funcțiune a operațiunilor miniere de la Tanbreez, CRML va furniza joint venture-ului românesc jumătate din concentrat pe întreaga durată de viață a resurselor, în condiții de piață competitive, convenite de comun acord. Un Comitet de Dezvoltare dedicat va ghida în comun proiectarea instalației, strategia de dezvoltare și comercializarea produselor procesate.

Linia finală de produse a instalației va include magneți aerospațiali și de calitate militară.

CRML nu va emite nici obligațiuni, nici acțiuni pentru acest joint venture și va păstra o participație de 50% în compania comună pe bază de interes reportat și nu va avea cerințe de capital legate de cheltuielile de capital pentru construirea instalației.

"CRML va furniza 50% din concentratele premium de pământuri rare („REEC”) ale Proiectului Tanbreez către joint venture-ul românesc pe întreaga durată de viață a minei, asigurând o materie primă sigură, aliniată NATO, pentru industriile europene din aval de mare valoare", a precizat compania.