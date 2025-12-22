Paramount face o nouă ofertă pentru preluarea ostilă a Warner Bros și pune la bătaie banii unui miliardar prieten cu Trump

Inițial, Paramount a oferit 108 miliarde de dolari pentru preluarea ostilă a Warner Bros. Discovery. Foto: Getty Images

Paramount a supralicitat oferta făcută anterior pentru preluarea ostilă a companiei Warner Bros. Discovery și a anunțat luni că miliardarul Larry Ellison, prieten al lui Donald Trump și cofondator Oracle, va garanta personal cu 40 de miliarde de dolari din totalul de 78 de miliarde puși la bătaie pentru încheierea acestei tranzacții, informează CNN.

Inițial, Warner Bros Discovery (WBD) a respins contraoferta primită de la concurentul său, Paramount Skydance, și a confirmat opțiunea pentru proiectul de cumpărare transmis de Netflix, au anunțat miercuri reprezentanții săi, i

„Propunerea lansată de Paramount, care însumează 108,4 miliarde de dolari, nu este în interesul WBD”, a anunțat consiliul de administrație într-un comunicat, care le-a recomandat acționarilor să privilegieze oferta primită de la Netflix, care propunea cumpărarea studioului cinematografic Warner Bros și a întregului grup HBO (canalele TV și platforma sa de streaming HBO Max) cu 82,7 miliarde de dolari, o sumă ce include și datoriile (72 de miliarde de dolari fără datorii).

În replică, Paramount a anunțat că Larry Ellison, tatăl CEO-ului Paramount David Ellison, va garanta cu 40,4 miliarde de dolari.

Pe lângă aportul familiei EllisonParamount Skydance ar putea miza, mai ales, pe fondurile suverane saudite PIF (10 miliarde), cele qatareze QSI (7 miliarde) și pe cele emirate PJSC (7 miliarde).

Paramount a oferit WBD 30 de dolari per acțiune, incluzând CNN și restul televiziunilor prin cablu ale WBD, în timp ce Netflix a oferit 27,75 dolari pe acțiune pentru Warner Bros și HBO. Este de așteptat un răspuns WBD la noua ofertă făcută de Paramount, informează CNN.