Rubio spune că SUA ar putea ataca preventiv Iranul, dar au o problemă: „Nimeni nu știe ce se întâmplă dacă regimul cade”

Marco Rubio a adăugat că speră „să nu se ajungă acolo”. Foto: Getty Images

Statele Unite ar putea ataca preventiv Iranul pentru a proteja forțele americane din regiune, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, miercuri, în Senatul SUA. Șeful diplomației SUA a adăugat că speră că nu se va ajunge acolo, dar a declarat că Iranul a acumulat capacitățile necesare pentru a desfășura un atac asupra forțelor SUA sau ale aliaților săi. Întrebat cine ar putea prelua puterea în Iran dacă Ayatollahul Ali Khamenei ar fi înlăturat, Marco Rubio a spus că „nimeni nu știe”, potrivit CNN.

După ce președintele Donald Trump a amenințat Iranul cu un atac „mult mai rău” decât cel din 2025, Marco Rubio a confirmat că SUA ar putea „dacă este necesar, să prevină un atac împotriva miilor de militari americani și a altor obiective din regiune și ale aliaților noștri”.

El a spus că speră „să nu se ajungă acolo”, dar a argumentat că Iranul a acumulat capacitățile necesare pentru a desfășura un astfel de atac.

„Cred că este înțelept și prudent să existe o postură de forță în regiune care să poată răspunde și, potențial — nu neapărat ceea ce se va și întâmpla, dar dacă va fi necesar — să prevină un atac împotriva miilor de militari americani și a altor facilități din regiune și ale aliaților noștri”, le-a declarat Rubio membrilor Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

„Nimeni nu știe ce ar urma”

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă liderul suprem ar fi înlăturat, Rubio a spus că „aceasta este o întrebare deschisă”. „Nimeni nu știe ce ar urma”, a declarat el, subliniind că puterea în Iran „este împărțită între liderul suprem și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care îi răspunde direct”, precum și „persoane cvasi-alese” care „în cele din urmă trebuie să supună tot ceea ce fac aprobării liderului suprem”. „Nu cred că cineva poate oferi un răspuns simplu despre ce s-ar întâmpla în Iran dacă liderul suprem și regimul ar cădea, în afară de speranța că ar exista posibilitatea de a identifica pe cineva din interiorul sistemului cu care să se poată lucra pentru o tranziție similară”, a spus el. „Presupun că ar fi chiar mult mai complex decât ceea ce descriem acum, pentru că vorbim despre un regim aflat la putere de foarte mult timp”, a adăugat Rubio. „Așadar, acest lucru va necesita multă gândire atentă, dacă o astfel de eventualitate s-ar produce vreodată.”

Avertismentul Iranului

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat miercuri că forțele armate ale țării sunt pe deplin pregătite să răspundă „imediat și cu putere” oricărei agresiuni împotriva teritoriului, spațiului aerian sau apelor Iranului.

„Curajoasele noastre Forțe Armate sunt pregătite - cu degetele pe trăgaci - să răspundă imediat și cu forță oricărei agresiuni împotriva pământului, aerului și mării noastre iubite”, a scris Araghchi, în limba engleză, pe platforma X.

Ministerul iranian de Externe a precizat că declarațiile au venit ca reacție la amenințările lansate de președintele american Donald Trump.

Araghchi a făcut referire la „lecțiile valoroase învățate” din războiul de 12 zile cu Israelul din luna iunie, susținând că aceste experiențe au întărit capacitatea Iranului de a răspunde „și mai puternic, mai rapid și mai profund” la orice amenințare viitoare.

Donald Trump a reluat miercuri amenințările la adresa Iranului, avertizând asupra unei posibile acțiuni militare dacă Teheranul își va continua programul nuclear.

În pofida retoricii tensionate, Araghchi a reiterat disponibilitatea Iranului de a ajunge la un acord nuclear corect și echitabil. „Iranul a salutat întotdeauna un acord nuclear reciproc avantajos, corect și echitabil - pe picior de egalitate și fără constrângeri, amenințări sau intimidări - care să asigure drepturile Iranului la tehnologia nucleară pașnică și să garanteze absența armelor nucleare”, a declarat el.

Araghchi a subliniat că armele nucleare „nu își au locul în calculele noastre de securitate și nu am căutat niciodată să le dobândim”.

Declarațiile lui Trump au amplificat îngrijorările regionale privind o posibilă escaladare a conflictului.

Anterior, miercuri, Araghchi a avut convorbiri telefonice separate cu omologii săi din Turcia și Arabia Saudită, axate pe eforturile de prevenire a unei noi escaladări a tensiunilor în regiune, potrivit comunicatelor Ministerului iranian de Externe.

Kazem Gharibabadi, ministru adjunct iranian pentru afaceri juridice și internaționale, a scris pe X: „În prezent, nu au loc negocieri cu Statele Unite, dar sunt transmise mesaje indirecte. Dacă afirmă că doresc negocieri, trebuie să înceteze amenințările. Rezultatele negocierilor nu sunt prestabilite.”

Proteste în Iran: aproape 6.000 de oameni au fost uciși

Între timp, protestele antiguvernamentale din Iran continuă și numărul victimelor crește, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu represalii dacă protestatarii sunt uciși.

Cel puțin 5.858 de protestatari au fost uciși în Iran de la izbucnirea manifestațiilor antiguvernamentale la sfârșitul lunii decembrie, potrivit unor date actualizate publicate marți de organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite.

Organizația a precizat că bilanțul include 100 de minori sub 18 ani. HRANA a mai raportat că 11.017 persoane au fost grav rănite și că 42.324 de persoane au fost arestate de la începutul protestelor.

Potrivit HRANA, cifrele se bazează pe cazuri identificate și verificate.

Guvernul iranian a prezentat însă bilanțuri oficiale mult mai mici, iar întreruperile de internet continuă să limiteze verificarea independentă a informațiilor din exterior.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul iranian de Externe a declarat că cel puțin 3.117 persoane au fost ucise în timpul protestelor, inclusiv 2.427 de „civili” și membri ai forțelor de securitate, precum și 690 de persoane catalogate drept „teroriști”. De asemenea, a raportat distrugeri extinse ale infrastructurii civile și guvernamentale.

CNN nu poate verifica independent cifrele furnizate de HRANA și de guvernul iranian.

Protestele din Iran, declanșate de nemulțumiri economice și inflație, au evoluat în cea mai serioasă amenințare la adresa supraviețuirii Republicii Islamice de la înființarea sa, în 1979.