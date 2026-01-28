Trump anunță că o „frumoasă armadă” suplimentară se îndreaptă spre Iran și îndeamnă regimul: „Faceți o înțelegere”

Publicat la 10:16 28 Ian 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Sursa foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că o „armadă” suplimentară de nave militare americane se îndreaptă spre Iran, în timpul unui discurs susținut marți seara, în Iowa, potrivit The Jerusalem Post.

„În iunie, am distrus complet capacitatea nucleară a Iranului în cadrul Operațiunii Midnight Hammer”, a declarat Trump, referindu-se la recentele operațiuni militare ale SUA. „Oamenii așteptau de 22 de ani să facă asta…Erau la aproximativ o lună distanță de a avea o armă nucleară. A trebuit să o facem.”

„Există o altă armadă frumoasă care plutește frumos chiar acum spre Iran”, a adăugat Trump, menționând că speră ca Iranul să „facă o înțelegere” și că „ar fi trebuit să facă o înțelegere de la început”.

Vineri, Trump le-a spus reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One că SUA urmăresc îndeaproape Iranul și că „o flotă masivă se îndreaptă în acea direcție”.

Armata SUA se pregătește pentru posibile lovituri asupra Iranului

Marți, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat un comunicat în care anunță că se pregătește să desfășoare exerciții de pregătire de mai multe zile, „concepute pentru a îmbunătăți capacitatea de dispersare a echipamentelor și a personalului, pentru a consolida parteneriatele regionale și pentru a se pregăti pentru executarea unor răspunsuri flexibile în întregul teatru CENTCOM”.

Exercițiile au, de asemenea, scopul de a demonstra „o prezență credibilă, pregătită de luptă și responsabilă a CENTCOM, menită să descurajeze agresiunea, să reducă riscul de calcule greșite și să ofere asigurări partenerilor”.

Anunțul CENTCOM a venit în urma unei întâlniri desfășurate duminică între șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, și șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, având ca obiectiv „consolidarea cooperării defensive dintre cele două state”.

Luni, o sursă americană a confirmat pentru The Jerusalem Post că grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln a ajuns în apele aflate sub responsabilitatea CENTCOM, în Oceanul Indian.

Potrivit unui raport Reuters publicat joi, grupul USS Abraham Lincoln include și alte nave de război americane, distrugătoare și avioane de vânătoare.