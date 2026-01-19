Regimul iranian le dă „răzvrătiților” un ultimatum de trei zile să se predea, după masacrul în care au murit mii de oameni

Foto: Getty Images

Şeful poliţiei iraniene a lansat, luni, un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în ceea ce a calificat drept „revolte” pentru a se preda autorităţilor, după reprimarea sângeroasă a unei vaste mişcări de contestare a regimului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Declanşată pe 28 decembrie de proteste împotriva costului vieţii, mobilizarea a luat un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, sfidând deschis așa-zisa „republică” islamică, în fapt o dictatură agresivă și reacționară, la putere din 1979, pentru a fi urmată de o represiune violentă care, potrivit unor ONG-uri, a provocat mii de morţi.

„Tinerii care s-au trezit implicaţi fără să ştie în revolte sunt consideraţi persoane induse în eroare, nu soldaţi inamici”, a declarat şeful poliţiei, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat.

El le-a acordat celor implicaţi „maximum trei zile” pentru a se preda, asigurându-i că vor fi trataţi cu „mai multă clemenţă”.

Şefii puterilor executivă, legislativă şi judiciară ale ţării au afirmat, la rândul lor, că îi vor „pedepsi decisiv” pe instigatorii „incidentelor teroriste”, într-o declaraţie comună difuzată la televiziunea de stat.

Agenţia de ştiri iraniană Tasnim a relatat, la sfârşitul săptămânii trecute, că aproximativ 3.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au menţionat o cifră de 20.000 de arestări.

Protestele au fost înăbuşite printr-un masacru sângeros comis de regim împotriva proprie populații, pe fondul unei întreruperi fără precedent a comunicaţiilor, acum 11 zile. Accesul la internet ar urma să revină treptat la normal în această săptămână, au anunţat autorităţile luni, după o restabilire limitată a accesului, duminică.

Cel puţin 3.428 de protestatari au fost ucişi, conform celui mai recent bilanţ al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), citat de ONU. Cu toate acestea, alte estimări, potrivit organizaţiei, plasează numărul morţilor la peste 5.000 şi chiar până la 20.000. Însuşi liderul suprem Ali Khamenei a vorbit de „mii de oameni ucişi”, atribuind decesele „răzvrătiţilor” manipulaţi de Statele Unite şi Israel.