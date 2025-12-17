Warner Bros Discovery respinge contraoferta primită de la Paramount. Opţiunea preferată rămâne cea a Netflix

Potrivit președintelui consiliului de administrație al Warner Bros Discovery, Samuel Di Pazzia, administratorii văd în schema propusă de Paramount Skydance (PSKY) "riscuri și costuri semnificative". Foto: Hepta

Warner Bros Discovery (WBD) a respins contraoferta primită de la concurentul său, Paramount Skydance, și a confirmat opțiunea pentru proiectul de cumpărare transmis de Netflix, au anunțat miercuri reprezentanții săi, informează AFP, potrivit Agerpres.



"Propunerea lansată de Paramount, care însumează 108 miliarde de dolari, nu este în interesul WBD", a anunțat consiliul de administrație într-un comunicat, care le-a recomandat acționarilor să privilegieze oferta primită de la Netflix.



Această reacție era așteptată, deoarece administratorii și-au exprimat anterior preferința pentru Netflix și au anunțat, la începutul lunii decembrie, un acord cu această platformă de streaming video.



Aceasta propune cumpărarea studioului cinematografic Warner Bros și a întregului grup HBO (canalele TV și platforma sa de streaming HBO Max) cu 82,7 miliarde de dolari, o sumă ce include și datoriile (72 de miliarde de dolari fără datorii).



Tranzacția ar putea fi efectuată după scindarea, de către WBD, între acest subansamblu și un portofoliu de posturi TV, inclusiv CNN și Discovery, care ar fi grupate într-o nouă societate cotată ad-hoc și denumită Discovery Global. În schimb, Paramount Skydance dorește să cumpere tot grupul.



Potrivit președintelui consiliului de administrație al Warner Bros Discovery, Samuel Di Pazzia, administratorii văd în schema propusă de Paramount Skydance (PSKY) "riscuri și costuri semnificative".



El afirmă că acest cumpărător potențial nu a adus răspunsuri satisfăcătoare la îngrijorările exprimate de consiliu.



În prima linie a acestor îngrijorări se află faptul că "PSKY i-a înșelat sistematic pe acționarii WBD, dând asigurări că tranzacția ar beneficia de o garanție nelimitată din partea familiei Ellison".

"Nu este cazul de așa ceva", a precizat consiliul de administrație.



Pentru a asigura finanțarea ofertei sale, Paramount Skydance a spus că aduce garanția familiei Ellison, în special a celei din partea tatălui actualului patron David Ellison, magnatul Larry Ellison, a cărui avere a fost estimată de revista Forbes la aproape 240 de miliarde de dolari.



Contactat de AFP, grupul Paramount Skydance nu a transmis deocamdată un punct de vedere pe această temă.

Datorie colosală

Cumpărarea grupului WBD de către PSKY ar implica o reducere a unei datorii colosale, Paramopunt Skydance având o capitalizare bursieră de doar 15 miliarde de dolari în comparație cu cea de aproape 72 de miliarde de dolari a țintei sale.



Pe lângă aportul familiei Ellison (11,8 miliarde de dolari), Paramount Skydance ar putea miza, mai ales, pe fondurile suverane saudite PIF (10 miliarde), cele qatareze QSI (7 miliarde) și pe cele emirate PJSC (7 miliarde).



Anunțată inițial ca partener cu suma de 200 de milioane de dolari, compania de investiții Affinity Partners a unui ginere al lui Donald Trump, Jared Kushner, s-a retras în cele din urmă din consorțiu la începutul acestei săptămâni.



"Consiliul de la Warner Bros Discovery a confirmat că acordul cu Netflix este superior în raport cu oferta de la Paramount Skydance și că această achiziție ar servi mai bine interesului acționarilor", a reacționat, într-un comunicat, codirectorul general al Netflix, Ted Sarandos.



El a reafirmat că în cazul unei apropieri între cele două grupuri, Warner Bros ar continua să lanseze filme în cinematografe cu o perioadă de exclusivitate neschimbată, înainte de a beneficia de disponibilitatea difuzării lor în sistem de "video la cerere", care se situează în general în jurul unui interval de 30 de zile.



Mai multe personalități și reprezentanți ai industriei cinematogafice și-au exprimat îngrijorările, întrucât Netflix, în cel mai bun caz, ar putea reduce perioada de exclusivitate, iar în cel mai rău scenariu ar putea să o suprime complet pentru toate sau pentru unele dintre lungmetrajele produse de studioul Warner Bros.



Mulți specialiști, inclusiv din administrația președintelui Donald Trump, se tem că o absorbție a grupului WBD de către Netflix ar duce la slăbirea concurenței pe această piață, o perspectivă care ar putea să depindă de decizia agențiilor de reglementare.



În schimb, Netflix este deja cea mai mare platformă de streaming din lume, în timp ce HBO Max ocupă a treia poziție în acest clasament, excluzând Amazon Prime, care funcționează cu un model hibrid.



Dosarul propus de Paramount Skydance pare să beneficieze, de altfel, de relațiile privilegiate dintre familia Ellison și Donald Trump, chiar dacă președintele Statelor Unite s-a distanțat în mod public, marți, de această chestiune.



Șeful statului american a acuzat astfel postul CBS, filială a grupului Paramount Skydance, că îl tratează "în continuare rău" după sosirea lui David Ellison la conducerea grupului.



"Dacă aceștia îmi sunt prieteni, atunci mă întreb ce ar face dușmanii mei", a scris Donald Trump într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social.



Oferta lansată de Paramount Skydance are un termen de valabilitate până pe 8 ianuarie.