Cinci concluzii după mega-tranzacția Netflix–Warner Bros. Ce se întâmplă cu prețurile abonamentelor

Netflix devine proprietarul HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de 72 de miliarde de dolari încheiate cu Warner Bros Discovery. Foto: Hepta

Poate părea doar o tranzacție de business, dar are toate ingredientele unui adevărat scenariu hollywoodian: un pretendent puternic și foarte bogat, tensiuni politice și destule momente pline de suspans. Acordul prin care Netflix cumpără studioul legendar Warner Brothers Discovery și rețelele HBO este, în esență, povestea reală a unui gigant care cucerește un alt gigant, scrie BBC.

Iar cum rivalii și autoritățile de reglementare încă își pregătesc propriile reacții, cel mai probabil nu este decât începutul unei lungi povești.

Pe măsură ce situația evoluează, iată cinci lucruri importante de urmărit.

1. Netflix devine și mai puternic

Netflix conduce deja detașat în industria de divertisment, fiind cel mai mare serviciu de streaming din lume și, în California, cel mai prolific producător de conținut nou.

Însă această achiziție, cea mai mare din industrie din ultimii ani, i-ar cimenta poziția dominantă. Netflix ar primi o arhivă impresionantă, cu aproape un secol de filme și seriale, și și-ar extinde masiv capacitatea de producție.

La asta se adaugă și forța sa în materie de abonați, mai ales dacă o parte dintre cei 128 de milioane de abonați HBO se vor alătura celor peste 300 de milioane ai Netflix.

„Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming, iar dacă adaugi HBO Max pe deasupra devine aproape imposibil de atins”, spune Mike Proulx, vicepreședinte la firma de analiză Forrester.

Acordul ar reuni francize legendare precum Looney Tunes, Harry Potter, Friends, alături de hituri HBO ca Succession, Sex and the City sau Game of Thrones, toate sub același acoperiș cu producțiile originale Netflix, de la Stranger Things la KPop Demon Hunters.

Tranzacția include și TNT Sports în afara SUA.

2. Prețurile ar putea crește… sau scădea

Netflix speră să finalizeze tranzacția în următoarele 12–18 luni.

Dar conducerea companiei evită să spună clar dacă și cum va integra Warner Brothers și brandul HBO în platforma actuală.

Cofondatorul Netflix, Greg Peters, a recunoscut că numele HBO este „foarte puternic” și că oferă „o mulțime de opțiuni”, fără să intre în detalii.

Compania ar putea crea pachete diferite sau abonamente separate, însă analiștii se îndoiesc că HBO va dispărea complet ca marcă.

Efectul asupra prețului abonamentelor rămâne neclar: dominația Netflix i-ar putea permite să taxeze mai mult, dar dacă utilizatorii ajung să plătească un singur abonament în loc de două, costurile ar putea chiar scădea.

3. Streamingul este viitorul, iar Hollywood se simte lăsat în urmă

Warner Bros este unul dintre studiourile care au definit epoca de aur a Hollywoodului, cu titluri clasice precum Casablanca, Gone with the Wind sau Exorcistul. Dar această preluare arată cât de mult s-a schimbat industria.

Direcția este clară, spune Proulx: viitorul este „exclusiv streaming”: „Odată cu această tranzacție, devine oficial: era vechilor studiouri se apropie de final”.

Netflix promite că va continua să lanseze filme în cinematografe - lucru logic, având în vedere că preia și franciza DC, extrem de profitabilă pe marele ecran.

Totuși, mulți sunt sceptici că Netflix va pune accent pe cinema pe termen lung. Cofondatorul Ted Sarandos a spus anul acesta că mersul la film este un „concept depășit”. Iar această consolidare vine într-un moment sensibil pentru industrie, marcat de concedieri, scăderea producțiilor și teama legată de inteligența artificială.

Regizorul James Cameron se numără printre cei care au întâmpinat veștile cu îngrijorare, avertizând chiar înainte de anunț că o asemenea tranzacție ar fi „un dezastru” pentru industrie.

4. Tranzacția nu este deloc sigură

Drumul până la finalizarea acordului este lung. Mai întâi, Warner Brothers Discovery trebuie să finalizeze separarea operațiunilor pe care nu le vinde - printre ele CNN, Discovery și Eurosport.

Între timp, rivalul Paramount Skydance, care își dorea să cumpere întreaga companie, ar putea încerca să revină cu o ofertă mai atractivă pentru acționari.

Însă cel mai mare obstacol rămâne aprobarea din partea autorităților de reglementare din SUA și Europa, un proces care se anunță extrem de dificil. La Washington, politicieni din ambele tabere au criticat deja tranzacția, invocând riscul de a reduce opțiunile pentru consumatori și de a crește prețurile.

Netflix, care ar trebui să plătească 5,8 miliarde de dolari dacă acordul pică, susține că este „foarte încrezător” că va primi undă verde.

Totul depinde de modul în care autoritățile vor defini piața: dacă se uită strict la streaming, poziția Netflix ar putea ridica probleme serioase. Dar dacă includ și televiziunea prin cablu, broadcastul și chiar YouTube, atunci îngrijorările legate de monopol se reduc, explică Jonathan Barnett, profesor la Universitatea din California de Sud.

Rebecca Haw Allensworth, profesor la Vanderbilt Law School, spune că într-o situație normală acest tip de preluare ar fi „un caz clasic” pentru intervenția autorităților, de obicei în favoarea consumatorilor. Acum însă, ea se teme că administrația Trump ar putea pune presiune asupra Netflix în chestiuni precum diversitatea și biasul politic, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri.

5. Donald Trump, factorul imprevizibil

Un alt semn de întrebare este dacă președintele Donald Trump va interveni. Administrația sa promite în general o abordare mai relaxată față de marile fuziuni. Dar Trump a vorbit în termeni elogioși despre familia Ellison, miliardarii din spatele Paramount Skydance, care au depus oferta rivală pentru Warner Bros. Iar președintele a fost mereu interesat de industria media și divertismentului.

Autoritățile de reglementare nu au comentat oficial, dar un înalt oficial al administrației a declarat pentru CNBC că privește oferta Netflix pentru Warner Bros „cu profund scepticism”.