Netflix devine proprietarul HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de 72 de miliarde de dolari încheiate cu Warner Bros Discovery

2 minute de citit Publicat la 15:18 05 Dec 2025 Modificat la 15:23 05 Dec 2025

Netflix devine proprietarul rețelei HBO / Foto: Hepta

Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru suma de 72 de miliarde de dolari, potrivit CNN. Concret, asta înseamnă că va prelua HBO și platforma de streaming HBO Max.

Tranzacția este urmarea unui război al ofertelor de câteva săptămâni, în care Netflix a preluat conducerea cu o ofertă de aproape 28 de dolari pe acțiune.

Aceasta a depășit oferta Paramount Skydance (PSKY.O) pentru întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv activele de televiziune prin cablu care urmau să fie separate.

Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile Warner Bros, a precizat că Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune a WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Netflix devine proprietarul rețelei HBO, împreună cu biblioteca sa de emisiuni de succes precum The Sopranos și The White Lotus.

Tranzacția ar schimba profund peisajul de la Hollywood, într-un moment fragil pentru industria divertismentului.

Preluarea proprietarului unor francize celebre precum „Game of Thrones”, „DCComics” și „Harry Potter” va crește poziția Netflix la Hollywood.

Warner Bros, evaluată la peste 60 de miliarde de dolari, va finaliza separarea planificată a canalelor de cablu, inclusiv CNN, TBS și TNT.

Procesul de licitare pentru Warner Bros a devenit extrem de aprig

În luna octombrie, Warner Bros s-a pus oficial la vânzare după ce a primit interes din partea mai multor părți. Comcast a făcut, de asemenea, oferte.

Procesul de licitare pentru Warner Bros a devenit extrem de aprig, Paramount acuzând Warner Bros că a desfășurat un proces incorect care a favorizat Netflix.

Informația apare după luni întregi de speculații și neliniște în industria de divertisment și media din SUA, pe fondul zvonurilor privind o posibilă vânzare a Warner Bros. Discovery către Skydance-Paramount.

Îngrijorările sunt legate în mare parte de legăturile apropiate ale tatălui lui David Ellison cu președintele Donald Trump și administrația sa. Ellison Sr. a fost unul dintre directorii din Silicon Valley care a stat alături de Trump când acesta a anunțat la scurt timp după preluarea celui de-al doilea său mandat prezidențial o investiție masivă de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Directorii marilor și televiziuni au fost îngrijorați că o achiziție a Warner Bros Discovery de către compania lui David Ellison ar oferi Casei Albe o pârghie prin care să influențeze deciziile luate în mass-media, mai ales în urma presiunilor puse de administrația lui Trump pentru concedierea unor prezentatori TV și a amenințărilor cu revocarea licențelor unor posturi.

De altfel, se preconizează că achiziția Warner Bros de către Netflix va fi finalizată după ce are loc această separare, estimată acum pentru trimestrul al treilea din 2026.