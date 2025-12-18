S-a lansat Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume

Aula Magna "Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei. Foto: basilica.ro

Prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, Trinitas Film, a fost lansată oficial joi, în Aula Magna "Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei. Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate în ultimii ani, informează basilica.ro, potrivit Agerpres.



Platforma este disponibilă la adresa www.trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS, urmând să fie extinsă și pentru televizoarele inteligente. Din punct de vedere al structurii, platforma este organizată în două mari secțiuni: Trinitas Film, care reunește filmele documentare și producțiile tematice, și Trinitas Live, care permite vizionarea în direct a programelor Trinitas TV.



Catalogul Trinitas Film este organizat pe categorii tematice, între care se regăsesc: mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, sfinții centenarului, Țara Sfântă, sfinții Ortodoxiei, Ortodoxia și societatea, duhovnici și mărturisitori, Catedrala Națională. De asemenea, sunt disponibile secțiuni dedicate patrimoniului cultural și personalităților românești.



Noua platformă oferă funcționalități moderne, precum reluarea automată a vizionării, salvarea filmelor favorite, recomandări personalizate și posibilitatea de a asculta conținutul cu ecranul închis, opțiune utilă mai ales pentru accesarea transmisiei Trinitas Live.



Accesul la conținut se realizează printr-un model mixt: peste jumătate dintre materiale sunt disponibile gratuit, prin înregistrarea pe platformă, iar restul prin abonament, la un cost de 2 euro pe lună.



"Arhiva Televiziunii Patriarhiei depășește în prezent 150 de filme realizate în format high definition (HD), constituind un tezaur vizual și cultural prețios, care merita adus într-un spațiu organizat, ușor accesibil și structurat tematic", a menționat basilica.ro.