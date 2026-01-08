TIR cu lămâi răsturnat în Mehedinți, păzit de jandarmi. Zeci de oameni s-au adunat acolo: "Mulți au spus că sunt jamboane, cârnați"

TIR cu lămâi răsturnat în Mehedinți, păzit de jandarmi. Zeci de oameni s-au adunat acolo. FOTO captură video Antena 3 CNN

Un TIR încărcat cu lămâi s-a răsturnat în cursul nopții trecute pe Dealul Stârmina, în județul Mehedinți. La fața locului au venit echipajele de intervenţie, iar zona a fost securizată de jandarmi și polițiști. Măsura a fost luată după un incident similar, când marfa unui camion răsturnat a fost furată de persoanele din zonă.

Bărbat: Trebuie să luăm noi câte o plasă de lămâi.

Bărbat: După atâta carne după Crăciun o dăm pe limonadă. Luăm și noi vreo 3, 4, 5 lăzi și plecăm că avem copii acasă.



Bărbat: Mai mulți au spus că sunt jamboane, că e carne de porc, cârnați. Sunt lămâi, sunt bune și alea.



Bărbat: Am venit să luăm lămâi, că ne-am săturat de carnea de porc. Ne-a venit greață de la carne. Am aflat de TIR-ul răsturnat pe la 10 așa.



Bărbat: Așteptam să luăm banane, portocale… sunt doar lămâi. Luăm și lămâi, sunt bune.