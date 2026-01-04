Leonardo DiCaprio e îngrijorat că oamenii nu vor mai merge la cinema: „Vor deveni silozuri? Ca barurile de jazz?”

Indiferent ce se va întâmpla, DiCaprio spune că speră ca cineaștii viitorului să aibă ocazia să își vadă filmele proiectate pe marele ecran. Foto: Getty Images

Leonardo DiCaprio este îngrijorat cu privire la viitorul cinema-ului. Mai exact, cu privire la dorința oamenilor de a merge să vadă un film la cinematograf. Vor deveni cinemaurile „silozuri, ca barurile de jazz?”, se întreabă, retoric, actorul într-un interviu pentru The Times.

Actorul este renumit pentru că vorbește foarte rar, în public, despre viața lui personală, inclusiv despre copilăria lui. Acum, DiCaprio a dezvăluit că atunci când era copil, iar divorțul părinților lui îl afecta, și avea nevoie de un loc în care să evadeze mergea la Teatru Vista de la intersecția dintre Hollywood și Sunset Bulevard în Los Angeles. Cinematograful din 1920 este cel care l-a făcut să se îndrăgostească de filme.

Își amintește acel loc ca fiind „ca un magazin de discuri”, plin de magie, care l-a făcut să își dorească să ajungă pe marele ecran: „marea formă de artă modernă”. Iar acum această lume fermecătoare este în pericol.

„Se schimbă cu o viteză fulgerătoare”, a spus DiCaprio despre industria filmului. „Ne aflăm în fața unei tranziții uriașe. Mai întâi, documentarele au dispărut din cinematografe. Acum, dramele au doar un timp limitat și oamenii așteaptă să le vadă pe platformele de streaming. Nu știu”, a spus DiCaprio.

Actorul a continuat: „Mai au oamenii apetit (pentru mersul la cinema n.red)? Sau vor deveni cinematografele niște silozuri — ca barurile de jazz?”

Indiferent ce se va întâmpla, DiCaprio spune că speră ca cineaștii viitorului să aibă ocazia să își vadă filmele proiectate pe marele ecran.

„Sper doar că suficient de mulți oameni care sunt adevărați vizionari vor primi șansa de a face lucruri unice în viitor, care să fie văzute în cinematografe. Dar rămâne de văzut”, a adăugat el.

Câștigătorul premiului Oscar este un apărător ferm al integrității cinematografice, scrie și Revista Variety. DiCaprio a criticat dur utilizarea inteligenței artificiale în film, spunând că această tehnologie este lipsită de umanitate și, prin urmare, nu poate fi considerată „autentic” artă.

„Ar putea fi un instrument de îmbunătățire pentru un tânăr cineast, care să îi permită să facă ceva ce nu am mai văzut până acum”, a spus DiCaprio despre AI.

„Cred că orice lucru care este considerat cu adevărat artă trebuie să provină din ființa umană. Altfel...nu ați auzit acele melodii mash-up care sunt absolut strălucite și te fac să spui: 'Doamne, acesta este Michael Jackson cântând The Weeknd' sau 'asta e funk din piesa Bonita Applebum a trupei A Tribe Called Quest, interpretat, știi, într-o voce de soul à la Al Green, și e genial'? Și spui: 'Super'. Dar apoi are cele 15 minute de faimă și se risipește în eterul celorlalte gunoaie de pe internet. Nu are o ancoră. Nu are umanitate, oricât de genial ar fi”, a conchis actorul.

Actorul Leonardo DiCaprio a lipsit de la festivalul de film de la Palm Springs, din California, din cauză că n-a putut părăsi St. Barths, ca urmare a restricţiilor aeriene din Caraibe, pe fondul conflictului dintre SUA şi Venezuela.

El ar fi trebuit să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru interpretarea din cel mai recent film, „One Battle After Another”. Pelicula conduce nominalizările anunţate luni pentru Globurile de Aur.