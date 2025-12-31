Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026: thrillere, comedii negre și animații pentru toată familia

Luna ianuarie este despre experiențe cinematografice care merită trăite în sala de cinema. Foto: Profimedia Images

Ianuarie este luna ideală pentru cinema, iar noul an începe spectaculos pe marile ecrane, cu o selecție de filme care îmbină emoția, misterul, adrenalina și distracția pentru toate vârstele.

Rețeaua de cinematografe Happy Cinema a anunțat cele mai așteptate filme, românești și de la Hollywood, care vor avea premiera în luna ianuarie. Indiferent dacă vrei să mergi cu familia, cu prietenii sau îți dorești o seară doar pentru tine, lista de mai jos este pentru toate gusturile și toate emoțiile.

De la comedia românească Dragoste la țară, la aventura animată Finnik 2, thrillere intense precum The Housemaid sau superproducții așteptate ca Greenland: Migration și 28 Years Later: The Bone Temple, luna ianuarie este despre experiențe cinematografice care merită trăite în sala de cinema.

Cele mai așteptate filme ale lunii ianuarie 2026

Iată filmele care vor avea premiera în luna ianuarie:

„Dragoste la țară”: o comedie romantică românească ce cucerește prin naturalețe și umor, cu nume autohtone îndrăgite precum Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga, Marina Dascălu, Zisu Stanciu, care dau viață unei povești despre iubire, diferențe de mentalitate și redescoperirea valorilor simple. Spectatorii sunt invitați și la o proiecție specială a filmului, în prezența echipei, pe data de 24 ianuarie 2026, la Happy Cinema din Colosseum Mall București.

„Finnik 2”: eroul simpatic revine într-o nouă aventură plină de culoare și energie! Cu voci carismatice și un ritm alert, Finnik 2 este animația ideală pentru copii, dar și pentru adulți. O poveste despre prietenie, curaj și familie, spusă într-un mod spectaculos, care transformă o ieșire la cinema într-o adevărată bucurie pentru cei mici. Neatentul Finnick își pierde puterea invizibilității după ce trezește accidental un toiag magic la viață. Acum toți spiridușii sunt în pericol, iar Finnick, împreună cu prietena lui, Christine, pornesc într-o aventură plină de peripeții pentru a-și recăpăta invizibilitatea și a salva lumea secretă a spiridușilor.

„The Housemaid”: un thriller seducător și tensionat, care te prinde din primele minute. Secrete, manipulare și pericol ascuns în spatele unei aparente vieți perfecte – The Housemaid este genul de film care te ține lipit de scaun și îți accelerează pulsul până la final. The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat. Din distribuție fac parte Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone.

„Greenland: Migration”: după succesul primului film, povestea continuă cu și mai multă intensitate. Cu Gerard Butler revenind într-un rol plin de forță emoțională, Greenland: Migration combină acțiunea spectaculoasă cu drama umană și lupta pentru supraviețuire. E genul de blockbuster care trebuie văzut pe marele ecran, pentru impact maxim.

„Instinct primar”: vacanța tropicală a unui grup de prieteni se transformă într-o poveste înfricoșătoare, primitivă, despre groază și supraviețuire. Maestrul horrorului Johannes Roberts („47 Meters Down”, „The Strangers: Prey at Night”) revine cu noul thriller terifiant „Instinct primar”, în care Johnny Sequoyah („Dexter: New Blood”) joacă rolul unei tinere a cărei vacanță în Hawaii devine o luptă disperată pentru supraviețuire în fața unei amenințări neașteptate - un cimpanzeu infectat cu rabie, pe nume Ben. Urmează un joc claustrofobic de-a șoarecele și pisica.

„Un weekend criminal”: o comedie neagră cu accente de thriller, condimentată cu situații absurde și personaje memorabile, cu Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi în rolurile principale, Un weekend criminal transformă haosul într-o sursă de distracție și te surprinde la fiecare pas. Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?

„28 Years Later: The Bone Temple”: Universul creat de Danny Boyle revine într-un nou capitol tulburător. Cu o distribuție puternică și o atmosferă apăsătoare, „28 Years Later: The Bone Temple” este un film intens, dur și hipnotizant, care explorează limitele umanității într-o lume post-apocaliptică. Un must-see pentru fanii genului. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O'Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa.

„Catane”: un film românesc dur și autentic, cu interpretări actoricești puternice, care spune o poveste despre trecut, vină și supraviețuire. Catane impresionează prin realism și forță emoțională, fiind genul de producție care te urmărește mult timp după ce ai ieșit din sală.

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal.

Din rețeaua Happy Cinema fac parte 11 cinematografe în București, Buzău, Focșani, Alexandria, Bistrița, Bacău, Vaslui, Botoșani, Slobozia, Arad. Programul complet al lanțului de cinematografe poate fi consultat pe www.happycinema.ro.