Festivalul de la Mamaia şi cel de la Sanremo, colaborare culturală pentru viitorul muzicii: Cultura unește, dincolo de granițe

Sanremo, model pentru Festivalul Mamaia 2026. Ramona Bădescu devine colaborator al Centrului Cultural "Teodor T. Burada". Colaj foto: captură Antena 3 CNN & Facebook/Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada

Festivalul Cântecului Italian de la Sanremo și Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, două repere care au scris istoria muzicii ușoare europene, se vor înfrăţi. Totul sub semnul unui mesaj simplu și puternic, foarte convingător: "Cultura unește, dincolo de granițe". Colaborarea propusă nu este doar un gest simbolic, ci o dorinţa de a construi colaborări și proiecte comune care să redea festivalurilor forța lor identitară. Ramona Bădescu, stabilită în Italia, devine mediator cultural între Sanremo și Mamaia și sprijină internaționalizarea Festivalului Mamaia prin colaborarea cu Centrul Cultural Judeţean Constanţa "Teodor T. Burada".

Ideea colaborării a apărut după ce o delegaţie din județul Constanța a mers la celebrul Festival de Muzică de la Sanremo, cu scopul de a moderniza și internaționaliza festivalul de pe litoralul românesc. Festivalul de la Sanremo, organizat încă din 1951, este considerat unul dintre cele mai influente evenimente muzicale europene și a servit chiar drept model pentru concursuri internaționale precum Eurovision.

"Festivalul Mamaia este mai mult decât un festival, mai mult decât o emoție – este un bun al comunității, un bun de patrimoniu. Am legat cele două identități: Sanremon de Mamaia, imaginile celor două festivaluri. Am constatat că lumea de acolo și lumea implicată în Festivalul Saremo cunosc foarte multe lucruri despre Festivalul Mamaia și ar fi încântaţi să vină aici, la noi. Toată lumea ştie că din cultură poţi trăi foarte bine şi cultura produce", a declarat Laura Stroe Abibula, director general la Centrul Cultural Judeţean Constanţa "Theodor T. Burada".

Ulterior, Laura Stroe Abibula a mai adăugat: "Toată lumea ştie că din cultură poţi trăi foarte bine şi cultura produce. E adevărat, nu de azi, pe mâine, ci în timp: peste 5, peste 10 ani o să culegem aceste roade".

Artista Ramona Bădescu, stabilită de mulți ani în Italia, are rolul de mediator cultural între cele două evenimente. Experiența și amploarea festivalului italian pot inspira relansarea și dezvoltarea Festivalului Mamaia la standarde internaționale.

"Suntem la Sarnemo, iar noi vrem ca această atmosferă să o aducem încet, încet şi la Festivalul de la Mamaia, să o internaţionalizam. Mamaia, Mamaia – Mamaia suntem noi", a spus Ramona Bădescu.

Cântăreaţa de 57 de ani a vorbit despre importanţa pe care o are pentru ea Festivalul Național de Muzică Ușoară "Mamaia".

"Mamaia pentru mine înseamnă emoție, înseamnă trecut, înseamnă amintiri, înseamnă muzică românească, înseamnă artiști românești, dar înseamnă, în primul rând, viitor. Mamaia – Mamaia este importantă. Mamaia trebuie să existe. Mamaia trebuie să crească, să fie și mai mare, să fie și mai internațională, lucru pe care eu întotdeauna mi l-am dorit, mi-a plăcut. Dar s-a întâmplat... mama zicea mereu: «Ai grijă ce îți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească»", a declarat Ramona Bădescu.

Primul pas în aceasta colaborare ar putea fi organizarea unei seri internaționale la următoarea ediție a Festivalului de la Mamaia, în care cântăreţi italieni să urce pe aceeași scenă cu artiști români. În paralel, sunt analizate și forme de colaborare instituțională între regiunea Liguria și județul Constanța, ceea ce ar transforma inițiativa într-un parteneriat cultural pe termen lung.