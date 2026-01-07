Cauza morţii actriţei Brigitte Bardot a fost dezvăluită de soţul ei. Înmormântarea are loc miercuri, la Saint-Tropez

Brigitte Bardot și Bernard d’Ormale s-au căsătorit în august 1992, în Norvegia. Sursa foto: Hepta

Considerată emblema Franței postbelice și a libertății feminine, Brigitte Bardot a murit din cauza unui diagnostic crunt: cancer, a declarat soţul ei, Bernard d'Ormale, informează Newsweek.com. În cursul zilei de miercuri, regretata actriţă va fi înmormântată la Saint-Tropez. Rudele şi apropiaţii au mers la biserica Notre-Dame de l’Assomption ca să îşi ia adio de la Brigitte Bardot. Ea a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, în urmă cu mai bine de o săptâmână.

Soțul lui Brigitte Bardot a dezvăluit că actrița suferea de cancer

Potrivit declaraţiilor lui Bernard d'Ormale, care a oferit un interviu revistei Paris Match, s-a chinuit să se recupereze după două operații de tratare a cancerului și suferea de dureri severe de spate. În octombrie, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru "boală gravă", însă, natura exactă a afecțiunii nu a fost la acea vreme menţionată.

"A rezistat foarte bine celor două operații suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Și acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau și o epuizau", a povestit soţul lui Brigitte Bardot.

› Vezi galeria foto ‹

El a spus că dorința lui Brigitte Bardot de a trăi "a dispărut de două sau trei ori în ultimele luni, în momente de suferință fizică - ea spunea: «M-am săturat, vreau să plec»".

De câțiva ani, celebra actriţă renunțase la a-și lua câini noi, de teamă că nu-i va mai putea vedea crescând, au scris cei de la parismatch.com.

Brigitte Bardot şi-a dorit să rămână în La Madrague

Credința și energia regretatei actriţe s-au erodat pe măsură ce reabilitarea ei devenea mai dificilă, până în dimineața zilei de 28 decembrie.

"O plenitudine, o liniște s-au așternut pe chipul ei. Și a redevenit extrem de frumoasă, ca în tinerețe. Nu ai fi crezut că are 91 de ani", a mai precizat soţul ei, care o cunoscuse în 1992, la o cină în prezența lui Jany Le Pen.

Bernard d'Ormale a descris cu emoție ultimele luni din viața acestei femei de caracter, "cu care era totul sau nimic". La televizor, ea urmărea nemulțumirea crescătorilor de animale față de răspunsurile date la problema dermatitei nodulare. Pe noptiera ei se aflau romanul "Belle Greene", al Alexandrei Lapierre, și o carte sub forma unei declarații de dragoste pentru copaci, semnată de Peter Wohlleben.

Soțul lui Brigitte Bardot nu știe, momentan, dacă La Madrague, casa în care actriţa locuia din 1958, va putea deveni un muzeu.

În cursul zilei de azi celebra vedetă va fi condusă pe ultimul drum. Mai multe personalități și fani sunt deja la Saint-Tropez pentru un ultim omagiu, dorit "fără fast" și în mare parte privat.

"Brigitte își dorea o înmormântare simplă. Deși, în jurul ei, nimic nu a fost vreodată cu adevărat simplu", a mai spus Bernard d’Ormale.

Brigitte Bardot a părăsit lumea cinematografiei în urmă cu 50 de ani și și-a dedicat energia apărării animalelor. Ea a jucat în 56 de filme înainte de a-și încheia cariera în 1973.

Pe lângă faptul că a fost una dintre cele mai faimoase actrițe din lume în anii 1960, Brigitte Bardot a înregistrat și mai multe hituri în colaborare cu Serge Gainsbourg, precum Harley Davidson sau Bonnie and Clyde. A interpretat și "La Madrague", una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, inspirată de casa sa din Saint-Tropez.