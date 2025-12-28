A murit Brigitte Bardot. Celebra actriță franceză avea 91 de ani

1 minut de citit Publicat la 11:52 28 Dec 2025 Modificat la 12:05 28 Dec 2025

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani FOTO: Getty Images

Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele.

Potrivit primelor informații, îndrăgita actriță a murit duminică dimineață.

Ea era internată de mai multe săptămâni într-un spital privat, pentru „o intervenție chirurgicală în cadrul unei boli grave”, după cum a scris publicația Nice Matin.

Înainte de agravarea problemelor de sănătate, Brigitte Bardot a ținut să-și liniștească admiratorii. „Nu sunt slăbită. Am mult noroc pentru că am un temperament de foc. Este greu să mă doboare”, a asigurat ea prin telefon BFMTV în martie 2025.

Puțin mai târziu, a surprins telespectatorii acordând un interviu canalului de știri BFMTV, pe 12 mai 2025. Fosta actriță nu mai apăruse pe micul ecran de unsprezece ani.

Zvonuri despre o posibilă moarte a actriței mai apăruseră în octombrie.