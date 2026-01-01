Nepoata lui Charlie Chaplin susține că locuia într-un copac în momentul în care James Cameron a căutat-o pentru rolul din Avatar

La câteva luni după această conversație, rolul pentru care muncise intens în timpul castingului i-a fost oferit. Foto: Getty Images

Oona Chaplin, nepoata legendarului Charlie Chaplin, revine pe marile ecrane într-unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, Avatar: Fire and Ash, unde interpretează rolul de conducătoare a unui trib redutabil, o prezență puternică și neînduplecată. Însă drumul ei către universul creat de James Cameron nu a trecut prin fastul premierelor sau strălucirea Hollywoodului, ci printr-o conversație despre… Pământ.

Potrivit El Pais, actrița în vârstă de 39 de ani a povestit, într-un interviu acordat prin apel video, că întâlnirea decisivă cu celebrul regizor a fost dominată de discuții despre mediu, agricultură și viață sustenabilă.

„Am vorbit vreo 40 de minute despre planetă. I-am spus că locuiam într-o casă din copac și că pornisem un proiect de permacultură împreună cu un prieten. Am vorbit despre lucernă, potasiul din sol, agricultură organică și biodinamică. Este foarte implicat în astfel de subiecte”, a spus Chaplin.

La câteva luni după această conversație, rolul pentru care muncise intens în timpul castingului i-a fost oferit: lidera temută a tribului care se opune clanului principal din noul film Avatar. Oona Chaplin revine astfel în prim-plan după o perioadă în care a ales să se retragă din agitația industriei, concentrându-se pe parcursul său personal și intelectual.

Cunoscută publicului larg pentru rolul din Game of Thrones, actrița este astăzi mama unei fetițe de doi ani și spune că se întoarce în fața camerelor cu liniștea cuiva care a trăit mai multe vieți. Calmă, sigură pe sine și profund conectată la natură, ea este pregătită să dea viață unei antagoniste care ar putea rămâne în istoria cinematografiei.

Născută în Spania, cu origini chiliene și rome, actrița se descrie ca un nomad fără un „acasă” unic. În prezent locuiește în California, locul din care bunicul ei a fost forțat să plece în trecut.

„Nu mă simt complet acasă nicăieri, dar, în același timp, mă simt acasă peste tot. Acum vreau să prind rădăcini, să mă conectez cu un loc, să știu cum bate vântul de-a lungul anului și să recunosc cântecele păsărilor”, spune ea.

În ceea ce-l privește pe Charlie Chaplin, Oona păstrează câteva obiecte personale ale bunicului său. Printre ele, un palton celebru din garderoba actorului. „Îl port foarte rar. Uneori îl scot și mă încurajez că e în regulă să-l folosesc”, mărturisește actrița.