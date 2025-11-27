Netflix a picat în timpul lansării ultimului sezon din serialul "Stranger Things"

1 minut de citit Publicat la 11:49 27 Noi 2025 Modificat la 11:50 27 Noi 2025

Platforma de streaming Netflix a fost nefuncțională timp de o oră.foto: getty images.com

Platforma de streaming Netflix a fost nefuncțională timp de o oră pentru mai mulți utilizatori din Statele Unite, miercuri seară, pană care a coincis cu lansarea celui de-al cincilea și ultim sezon din serialul "Stranger Things", conform Agerpres.

Au existat mai puțin de 800 de sesizări privind această pană începând cu ora 8:45 p.m. ET, în scădere de la un maximum de 14.290 de incidente în prima parte a zilei, potrivit Downdetector, un site care monitorizează întreruperile folosind surse multiple.

''Unii dintre utilizatori s-au confruntat cu o problemă care a afectat streamingul pe dispozitive TV, dar transmisia a fost reluată pentru toate conturile după cinci minute'', a spus Netflix într-un răspuns trimis Reuters pe email.

Când a mai picat Neflix

Potrivit Netflix, serialul ''Stranger Things'' este al treilea cel mai popular serial de limbă engleză de pe platformă la nivel global.

Ultimul sezon era programat pentru difuzare miercuri, la ora 8 p.m. ET în Statele Unite.

Platforma s-a mai confruntat și în trecut cu întreruperi în timpul unor evenimente importante printre care meciul de box Mike Tyson-Jake Paul și reality show-ul difuzat în live streaming ''Love is Blind''.

Netflix, câștiguri spectaculoase pe Wall Street

Netflix a aprobat divizarea acțiunilor în proporție de 10 la 1 pentru a face acțiunile „mai accesibile” angajaților săi. Fiecare acționar al companiei va primi 9 acțiuni suplimentare pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Netflix a declarat că divizarea va fi efectuată printr-un amendament la certificatul de constituire modificat și reformulat al companiei. Cel mai recent, compania a adoptat o divizare a acțiunilor de șapte ori la un procent, care a intrat în vigoare pe 14 iulie 2015.

În al treilea trimestru al anului 2025, veniturile Netflix au crescut cu 17%, ajungând la 11,51 miliarde de dolari, în conformitate cu previziunile, însă câștigurile pe acțiune au depășit așteptările de pe Wall Street din cauza unei taxe unice de 619 milioane de dolari legate de o dispută cu autoritățile fiscale braziliene.