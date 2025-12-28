Un actor de la Hollywood a ajuns om al străzii. Ce s-a întâmplat cu Tylor Chase

Tylor Chase a jucat în seriale pentru copii. Sursa colaj foto: captură video TikTok/Daniel Curtis Lee

Un fost star al serialelor pentru copii de la Nickelodeon duce o luptă grea cu viaţa. Tylor Chase, cunoscut pentru rolul lui Martin Qwerly din serialul "Ned’s Declassified School Survival Guide" a ajuns pe platourile de la Hollywood, direct pe stradă, fără adăpost şi este de nerecunoscut. Drama lui a fost scoasă la iveală chiar de foştii săi colegi de platou, care încearcă acum să îi ofere reabilitare şi un loc unde să locuiască. Imaginile filmate de actorul Daniel Curtis Lee cu Tylor Chase, rătăcind pe străzile din Los Angeles, au stârnit milioane de reacţii.

În vârstă de 34 de ani, comediantul Daniel Curtis Lee l-a întâlnit zilele trecute pe fostul său coleg de pe platourile de filmare de la Nickelodeon, după ce l-a văzut într-un clip care a devenit viral pe social media. Ulterior, ei au mers împreună la un restaurant.

Vizibil şocat de înfăţişarea pe care o avea Tylor Chase, fostul coleg de breaslă a decis să îl ajute să îşi schimbe destinul. Iar în povestea aceasta s-au implicat şi alţi actori cunoscuţi. Ajuns la 36 de ani, fostul star de la Nickelodeon se confruntă şi cu dependența de substanțe ilegale și probleme de sănătate mintală, potrivit boredpanda.com.

Drama lui Tylor Chase a fost subiectul principal într-o discuţie purtată de actriţa Lindsey Shaw, alături de colegii ei Devon Werkheiser şi Daniel Curtis Lee în cadrul podcastului "Ned’s Declassified Survival Guide". Ei și-au exprimat tristețea şi şocul în legătură cu starea în care se află fostul actor de la Hollywood.

"Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe", a declarat Daniel Curtis Lee.

Ulterior, Daniel Curtis Lee a mai făcut următoarele precizări: "La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar".

"Este dureros și șocant să vezi unde a ajuns… este greu să vezi pe cineva pe care îl cunoșteai și iubeai într-o perioadă cu adevărat specială, o persoană cu adevărat dulce, că așa a ajuns viața lui. Este greu", a declarat Devon Werkheiser.

Lindsay Shaw a mărturisit că ar vrea să îl revadă, chiar dacă nu ar avea cum să îl ajute: "Nu poți face prea multe, dar mi-ar plăcea să merg să vorbesc cu el, să-l privesc în ochi și să-i spun că îl iubesc. Mi-e dor de Tylor, îl iubesc pe Tylor foarte, foarte mult".

Mama lui Tylor Chase a oprit strângerea de fonduri

După ce filmarea cu Tylor Chase a devenit virală s-a demarat o strângere de fonduri, însă mama fostului actor a oprit-o, motivând că fiul său nu are nevoie de bani, ci de ajutor specializat, pe care el îl refuză.

"Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani. Dar el refuză asta. Apreciez efortul vostru. Dar banii nu ar fi un beneficiu pentru el. I-am luat mai multe telefoane, dar le pierde într-o zi sau două. Nu își poate gestiona singur banii pentru medicamente", a declarat femeia.

Daniel Curtis Lee a făcut demersuri pentru ca Tylor Chase să primească un tratament

Actorul Daniel Curtis Lee a reuşit să îl interneze pe Tylor Chase într-un spital, însă, acesta a stat acolo doar pentru câteva ore, după care a decis să plece. A doua zi, fostul actor de la Hollywood a fost dus într-un hostel şi, potrivit unui mesaj transmis de Curtis Lee, Tylor Chase ar urma să fie dus la un centru de reabilitare.

"Cu un pas mai aproape de un tratament pe termen lung", a scris Daniel Curtis Lee într-o postare pe TikTok, unde a postat un clip recent cu Tylor Chase.