Netflix a luat o decizie majoră pentru angajaţii săi, după ce compania a înregistrat câștiguri spectaculoase pe Wall Street

Publicat la 07:00 02 Noi 2025

Netflix a aprobat divizarea acțiunilor în proporție de 10 la 1 pentru a face acțiunile „mai accesibile” angajaților săi. Fiecare acționar al companiei va primi, după închiderea sesiunii de tranzacționare de vineri, 14 noiembrie 2025, 9 acțiuni suplimentare pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare, anunţă Variety.

Netflix a declarat că divizarea va fi efectuată printr-un amendament la certificatul de constituire modificat și reformulat al companiei. Cel mai recent, compania a adoptat o divizare a acțiunilor de șapte ori la un procent, care a intrat în vigoare pe 14 iulie 2015.

În al treilea trimestru al anului 2025, veniturile Netflix au crescut cu 17%, ajungând la 11,51 miliarde de dolari, în conformitate cu previziunile, însă câștigurile pe acțiune au depășit așteptările de pe Wall Street din cauza unei taxe unice de 619 milioane de dolari legate de o dispută cu autoritățile fiscale braziliene.

Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix

Elon Musk, miliardarul autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”, și-a concentrat în ultimele zile atenția asupra Netflix, cerând oamenilor să-și anuleze abonamentele în semn de protest față de ceea ce el numește „bias woke” și promovarea personajelor LGBTQ+.

Musk, care este considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 500 de miliarde de dolari, le-a cerut în repetate rânduri celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe platforma X, pe care o controlează, să renunțe la Netflix. Doar în ultimele trei zile, a publicat sau redistribuit de cel puțin 26 de ori mesaje cu acest apel.