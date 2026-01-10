Trump: Statele Unite vor acționa în Groenlanda, „fie că le place sau nu” danezilor și groenlandezilor

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor acționa în Groenlanda, indiferent dacă groenlandezilor și danezilor le place sau nu, relatează presa internațională.
Trump, care a invocat anterior interesul de securitate națională al Statelor Unite pentru a justifica în avans preluarea insulei semi-autonome de la Danemarca, a spus că "dacă SUA nu fac ceva, Groenlanda va fi preluată de Rusia sau China".
"SUA nu vor avea Rusia sau China drept vecin", a adăugat el.
Trump a făcut aceste comentarii în timpul unei întâlniri desfășurate la Casa Albă cu directorii din industria petrolieră americană, pe care a încercat să-i convingă să investească în Venezuela.
Trump a venit la întâlnire însoțit de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.
El a afirmat că este un "mare fan" al Danemarcei și că ar dori să facă o înțelegere "pe calea ușoară".
Trump: Preluăm Groenlanda fie pe calea ușoară, fie pe calea grea
"Dar dacă nu o facem pe calea ușoară, o vom face pe calea grea", a avertizat el.
Groenlanda este o insulă situată strategic și bogată în minerale.
Face parte din Regatul Danemarcei, fiind semi-autonomă, și are nevoie de aprobarea Guvernului de la Copenhaga în decizii de politică externă.
Săptămâna aceasta, șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a declarat că SUA "nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei națiuni din Regatul Danez" și a avertizat că o preluare americană ar marca sfârșitul NATO.
Reprezentanți din Danemarca și Groenlanda s-au întâlnit joi la Washington cu oficiali din Statele Unite și urmează să se întâlnească din nou, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre intenția Administrației Trump.
Aceasta ia în considerare mai multe opțiuni pentru a dobândi insula, inclusiv utilizarea forței militare.