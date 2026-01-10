SUA anunță că au lovit ISIS în Siria "pe scară largă, împreună cu partenerii". Al doilea val de represalii după atacul din 13 decembrie

Publicat la 23:28 10 Ian 2026 Modificat la 23:48 10 Ian 2026

SUA și aliații au bombardat ISIS în Siria pentru a doua oară în trei săptămâni. Sursă foto: X@CENTCOM

Forțele Comandamentului Central al SUA, CENTCOM, au efectuat sâmbătă atacuri pe scară largă împotriva mai multor ținte ISIS pe tot teritoriul Siriei, anunță instituția militară într-o postare pe X.

Conform CENTCOM, atacurile au început la ora 12:30, după fusul orar al Coastei de Est a Statelor Unite (ora 19:30 în România).

"Loviturile fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, anunțată și lansată pe 19 decembrie 2025, la ordinul președintelui Trump, ca răspuns direct la atacul mortal ISIS asupra forțelor americane și siriene din Palmyra, pe 13 decembrie 2025.

Acea ambuscadă, efectuată de un terorist ISIS, a dus la moartea tragică a doi soldați americani și a unui interpret civil american.

Atacurile de astăzi au vizat ISIS în toată Siria, ca parte a angajamentului nostru continuu de a eradica terorismul islamic împotriva luptătorilor noștri, de a preveni viitoarele atacuri și de a proteja forțele americane și partenere din regiune.

Forțele americane și ale coaliției rămân ferme în urmărirea teroriștilor care încearcă să facă rău Statelor Unite.

Mesajul nostru rămâne puternic: dacă le faceți rău luptătorilor noștri, vă vom găsi și vă vom ucide oriunde în lume, indiferent cât de mult încercați să scăpați de justiție", se spune în postarea de pe X.

Cei doi soldați americani uciși în atacul ISIS din 13 decembrie făceau parte din Garda Națională din Iowa.

Atacatorul a deschis focul în timpul unei întâlniri între oficiali de securitate americani și sirieni și a fost ulterior ucis de forțele SUA.