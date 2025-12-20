Armata SUA a desfăşurat un atac masiv împotriva Statului Islamic după ce trei americani au fost ucişi. Trump: "Atacăm foarte puternic"

Sursă foto: Getty Images

SUA au transmis că au efectuat un „atac masiv” împotriva grupării Stat Islamic în Siria, ca răspuns la un lovitură asupra forțelor americane din țară. Avioane de vânătoare, elicoptere de atac și artilerie "au lovit peste 70 de ținte în mai multe locații din centrul Siriei”. Au fost implicate și aeronave din Iordania. Donald Trump a declarat, conform BBC, că „lovim foarte puternic” împotriva bastionelor Statului Islamic, în urma ambuscadei din 13 decembrie din orașul Palmyra, în care au fost uciși doi soldați americani și un interpret civil american.

Operațiunea „a folosit peste 100 de muniții de precizie” care au vizat infrastructura și amplasamentele de arme cunoscute ale Statului Islamic.

Pete Hegseth spune că nu este începutul unui război

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că operațiunea „nu este începutul unui război - este o declarație de răzbunare.

„Dacă vizați americanii - oriunde în lume - vă veți petrece restul vieții scurte și anxioase știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”.

Într-o postare pe Truth Social, președintele Trump a declarat că SUA „aplică represalii foarte serioase, așa cum am promis, teroriștilor ucigași responsabili”.

El a spus că guvernul sirian „îi sprijină pe deplin”.

Între timp, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul în Marea Britanie, a declarat că pozițiile ISIS din apropierea orașelor Raqqa și Deir ez Zor au fost vizate.

Centcom a declarat anterior că atacul mortal din Palmyra a fost efectuat de un atacator ISIS, care a fost „angajat și ucis”.

Alți trei soldați americani au fost răniți în ambuscadă, un oficial al Pentagonului declarând că aceasta s-a întâmplat „într-o zonă în care președintele sirian nu are control”.

În același timp, SOHR a declarat că atacatorul era membru al forțelor de securitate siriene.

Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atac, iar identitatea atacatorului nu a fost dezvăluită.