Doi soldați americani și un civil au fost uciși în Siria de ISIS: Hegseth: „Cei care ne atacă vor fi vânați, găsiți și uciși fără milă”

Publicat la 19:46 13 Dec 2025

Doi soldați și un civil american au fost uciși în Siria, într-o ambuscadă orchestrată de un luptător al organizației teroriste ISIS, a informat armata americană, sâmbătă seară, conform BBC.

Pentagonul a transmis că trei alți militari au fost răniți în atac, dar că atacatorul a fost ucis.

Identitățile persoanelor ucise vor rămâne nepublice timp de 24 de ore. După ce le vor fi informate familiile, ele vor putea fi divulgate.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth a declarat după atac: „Vrem să știe toată lumea. Dacă țintiți americani, oriunde în lume ați fi, vă veți petrece restul foarte scurt și stresant al vieții știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”.

Ambuscada a avut loc în Palmyra, oraș din centrul Siriei, conform purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.