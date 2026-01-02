Vrei să te muți la țară? O țară europeană oferă 70.000 de euro pentru renovarea unei case vechi

Autoritățile oferă granturi de până la 70.000 de euro pentru transformarea unei clădiri vechi într-o locuință permanentă / foto: Getty Images

Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung.

Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de euro pentru transformarea unei clădiri vechi într-o locuință permanentă sau într-o proprietate de închiriat.

Una dintre condiții este ca aplicanții să cumpere și să dețină o proprietate construită înainte de 2007 și care nu a mai fost locuită timp de cel puțin doi ani, scrie Euronews.

Proiectul prevede ca banii să fie folosiți pentru lucrări de renovare.

Grantul standard este de până la 50.000 de euro, iar în cazul clădirilor considerate derelict, adică nesigure sau grav deteriorate, poate fi acordat un supliment de până la 20.000 de euro.

Peste 400.000 de euro pentru a atrage noi locuitori în Toscana

De altfel, în Italia, într-o localitate din Toscana, autoritățile locale lansează un program prin care alocă peste 400.000 de euro pentru a atrage noi rezidenți, oferind granturi pentru achiziția de locuințe, subvenții pentru utilizatorii de energie verde și pentru studenți, scrie Euronews.

Este vorba despre localitatea Radicondoli, aflată la aproximativ o oră de Florența.

Autoritățile subliniază că locuințele își păstrează valoarea reală de piață. În plus, cei care aplică până la jumătatea lui ianuarie și se mută ulterior, vor avea acoperită jumătate din chiria primilor doi ani.

De asemenea, programul prevede ca cei care cumpără o locuință trebuie să se angajeze că vor rămâne în oraș cel puțin zece ani, iar chiriașii minimum patru ani.

De la lansarea programului în 2023, aproximativ 60 de persoane s-au mutat deja aici, un impuls important pentru o comunitate a cărei populație a scăzut de la 3.000 la doar 966 de locuitori în ultimul secol.