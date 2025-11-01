Doi soți americani au decis să se mute în Bulgaria, deși nu vizitaseră niciodată țara, și sunt foarte încântați de alegerea lor

7 minute de citit Publicat la 07:00 01 Noi 2025 Modificat la 07:00 01 Noi 2025

Maureen Thomson și Jeremy Myers s-au mutat de aproape un an în Bulgaria și sunt foarte mulțumiți de decizia luată FOTO: Jeremy Myers

Doi soți americani care trăiesc de un an în Bulgaria spun că sunt mulțumiți cu alegerea lor, deși habar nu aveau ce o să găsească la sud de Dunăre, pentru nu vizitaseră niciodată țara.

Maureen Thomson și Jeremy Myers spun că peisajul „uluitor” al țării, plin de munți, păduri, izvoare minerale, lacuri și râuri, îi lasă adesea fără cuvinte. „Există ceva profund liniștitor în a trăi într-un loc unde natura nu este doar o destinație. Este parte din viața ta de zi cu zi”, a declarat Thomson, potrivit CNN.

Chemarea naturii

De ce au ales, așadar, cei doi americani care au locuit în Denver, Colorado, să se mute în în sud-estul Europei? Thomson și Myers spun că nu este prima dată când părăsesc SUA pentru a-și începe o nouă viață într-o altă țară. Au făcut asta de două ori înainte.

„Nu știu dacă vreau să trăiesc și să mor în țara în care m-am născut”, explică Thomson, subliniind însă că nu sunt „anti-SUA”, dar doreau să evite o viață „plictisitor de previzibilă.”

Soții, căsătoriți din 2007 și coproprietari ai unei afaceri americane de organizare de nunți, Blue Sky Elopements, și-au dat seama de ani buni că pot lucra practic de oriunde și au decis să profite de această libertate.

Prima încercare de a se muta în străinătate a fost în 2012, când s-au relocat în Mexic.

Însă Thomson și Myers s-au întors în SUA după doi ani, din cauza problemelor legate de „securitate” și „infrastructură.”

Spun că le-a fost greu să-și administreze afacerea din Mexic din cauza problemelor constante cu conexiunea la internet.

„În plus, cred că nu eram pregătiți. Așa că ne-am întors în State”, povestește Thomson.

Deși au fost dezamăgiți că lucrurile nu au mers în Mexic, nu au renunțat la ideea de a se stabili în altă parte. Aproape un deceniu mai târziu, dorința de schimbare a revenit.

De data aceasta, Thomson și Myers au ales Ecuadorul, o destinație pe care o vizitaseră în 2008 și pe care o „plăcuseră foarte mult”.

După o călătorie de șase săptămâni la sfârșitul anului 2022, pentru a vedea dacă era locul potrivit pentru ei, erau gata să facă pasul.

„Era 2022, între tensiunile politice din țară și dorința de aventură”, își amintește Thomson. „Am zis: ‘Hai să mergem în altă parte.’”

Thomson și Myers s-au mutat în Ecuador în 2023, împreună cu cele două pisici ale lor, Damon și Pythias, și s-au integrat rapid în viața din țara sud-americană, renumită pentru diversitatea peisajelor și faunei.

Hotărâți să reușească de data aceasta, au închiriat un apartament în Quito și au investit timp și bani pentru a-l face confortabil.

Ecuadorul nu li s-a potrivit

După 18 luni de eforturi de adaptare, soții au fost nevoiți să accepte că Ecuadorul nu era „potrivit” pentru ei. „Suntem introvertiți”, explică Thomson. „Nu suntem timizi, dar ne place liniștea. Iar culturile latino-americane sunt gălăgioase. Ritmul vieții este foarte diferit de ceea ce cunoaștem noi. Și pur și simplu nu se potrivea cu valorile noastre”.

Thomson adaugă că au fost afectați de „pene frecvente de curent” și că țara era, în cele din urmă, „complet diferită” de locul de care se îndrăgostiseră în 2008.

După ce anul trecut în Ecuador a fost declarată stare de urgență națională din cauza unui „conflict armat intern”, Thomson a decis că e destul.

„M-am uitat într-o zi la Jeremy și i-am spus: ‘Asta nu se va termina niciodată. Mereu va fi o grevă, mereu o pană de curent... Trebuie să mergem undeva unde nu e o criză constantă’”, își amintește ea, recunoscând că nu se simțea în siguranță acolo.

Departamentul de Stat al SUA avertizează cetățenii americani să „fie extrem de prudenți în Ecuador din cauza riscului de infracțiuni, terorism, tulburări și răpiri”.

Thomson recunoaște că i-a luat ceva timp să-l convingă pe Myers să părăsească încă o țară.

„Costul vieții în Ecuador era destul de accesibil, dar mutarea acolo nu a fost ieftină”, explică ea, adăugând că au donat majoritatea lucrurilor lor înainte de plecare.

„Trebuie să stai câțiva ani într-un loc ca să recuperezi costurile unei călătorii exploratorii”.

Tabelul cu țări

După ce au fost amândoi de acord, au rămas în Ecuador în timp ce își căutau următoarea destinație. Hotărâți să găsească locul potrivit, au creat un tabel extrem de detaliat cu toate țările posibile, Franța și Slovenia fiind în top.

Au spus că își doreau un loc cu multe oportunități de drumeții, pentru că „ne place să fim în aer liber”, o comunitate internațională puternică și o climă moderată.

„Nu ne place nici prea cald, nici prea frig, am o fereastră foarte îngustă”, spune Thomson, adăugând că tabelul „a cuantificat totul” și „a eliminat emoția din ecuație”.

După ce au restrâns lista la câțiva finaliști, au ales Bulgaria, în principal pentru că îndeplinea toate criteriile lor și legislația le permitea să-și continue afacerea.

„A fost o competiție strânsă între Bulgaria, Muntenegru și Albania...”, spune Thomson, adăugând că toate trei aveau „trasee de drumeție superbe”, peisaje naturale frumoase, costuri de trai reduse și o climă asemănătoare.

„Ne atrag orașele de munte, pentru că ne place răcoarea”, a mai spus femeia.

După ce au lua decizia, s-au întors în SUA pentru a aplica pentru o viză de tip D pentru Bulgaria, o viză de lungă ședere necesară pentru a obține permisul de rezidență bulgar, alegând să nu facă o călătorie exploratorie înainte.

În decembrie 2024, au sosit în Bulgaria pentru a-și începe noua viață, sperând din tot sufletul ca de data aceasta să reușească.

Inițial au locuit în Sofia, apoi, după patru săptămâni, s-au mutat în orașul antic Plovdiv, cunoscut drept „Orașul celor Șapte Coline”, din sudul Bulgariei.

„Nu am ales Sofia ca reședință permanentă, pentru că este un oraș mare și Jeremy merge mult cu bicicleta”, explică Maureen.

A treia oară speră să fie cu noroc

Deși încă se acomodează, Thomson și Myers simt că Bulgaria li se potrivește perfect și iubesc stilul de viață „relaxat” de acolo. Myers spune că a observat că bulgarii au un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală și sunt mai concentrați pe familie.

„Aici lucrează, apoi se opresc”, spune el. „În Statele Unite, nu se opresc niciodată”.

În privința diferențelor culturale, explică faptul că bulgarii pot părea mai neprietenoși, dar de fapt sunt foarte primitori.

Myers este, de asemenea, fan al mâncării bulgărești și al ritmului „mai lent” al vieții, precum și al „istoriei incredibile” a țării.

„Desigur, și aici au probleme politice. Dar noi nici nu știm despre ce e vorba, așa că rămânem deconectați”, spune bărbatul.

Deși recunosc că le este greu să învețe limba, sunt hotărâți să o facă și spun că localnicii sunt „foarte recunoscători” atunci când încearcă să vorbească bulgărește, „pentru că știu cât e de greu”.

Siguranța a fost un factor important pentru Thomson, care spune că se poate plimba singură noaptea în Bulgaria fără griji, ceva ce nu putea face în Ecuador.

„Nu mă mai tem de atacuri armate”, spune ea, recunoscând că în SUA obișnuia să „se uite mereu după ieșiri” când intra într-un loc nou.

„Dacă aud o bubuitură, presupun că e o mașină care s-a izbit, nu că trebuie să mă arunc la pământ, cum aș fi făcut în SUA... Pentru mine, asta e cel mai important: simt că pot respira”.

Deși le lipsește „eficiența” din SUA, unde lucrurile se fac „imediat”, consideră că este un sacrificiu acceptabil. „Mă voi adapta eu înainte să mă aștept ca Bulgaria să se adapteze”, spune Thomson.

Au descoperit locul ideal

Și-au făcut câțiva prieteni în Plovdiv, dar spun că nu există o comunitate internațională atât de „activă” cum se așteptau.

Deși adoră apartamentul lor și s-au integrat bine în comunitate, orașul este „îngrozitor de fierbinte” vara, spune Thomson.

Așa că, după aproximativ zece luni în Plovdiv, se mută din nou, de data aceasta în Bansko, un oraș montan și stațiune de schi pe care l-au vizitat vara și de care s-au îndrăgostit.

Thomson spune că îi amintește de Breckenridge, un oraș de schi din Colorado, dar „păstrează farmecul unui sat bulgăresc”.

Recent au semnat un contract de închiriere pe 18 luni pentru un apartament cu trei dormitoare și trei băi, la câțiva pași de centrul orașului.

„Suntem foarte entuziasmați”, adaugă Thomson, explicând că „există trasee de drumeție peste tot” și că orașul devine tot mai popular printre nomazii digitali.

„Mă integrez bine printre nomazii digitali, pentru că încă lucrez și, tehnic vorbind, sunt și eu una”, spune ea.

Cel mai important, Bansko „nu e fierbinte vara,” spune Thomson.

Deși drumul până la locul potrivit nu a fost ușor, Thomson simte că Bulgaria este locul care li se potrivește și subliniază că „nu mai au nicio dorință să se mute din nou.” „Nu este ieftin să te muți dintr-o țară în alta,” adaugă ea.

Între timp, Thomson și Myers au lansat un canal YouTube, Expat Journey, unde povestesc experiențele lor de relocare.

Plănuiesc să se întoarcă în SUA din când în când pentru a-și vizita familia și prietenii, dar spun că aceste vizite vor fi rare, deoarece călătoria este „epuizantă” și „dificilă”.

Se vor întoarce vreodată definitiv în SUA? „Niciodată să nu spui niciodată”. „Suntem foarte norocoși că suntem sănătoși”, spune Thomson. „Dar ar trebui să apară o circumstanță excepțională - o criză de sănătate sau una politică”.

Reflectând asupra încercărilor anterioare de relocare, Thomson glumește: „Uneori a doua sau a treia oară e cu noroc”.

„Acum, în Bulgaria, simțim că suntem aproape de ceea ce ne trebuie”, a încheiat Thomson.