„Chinezii nu scuipă după ruşi, aşa cum fac europenii”. Cum a devenit Hainan destinația preferată a turiștilor ocoliți de Europa

Plajele din sudul Chinei le oferă rușilor un spaţiu sigur şi însorit în care se pot comporta ca acasă, fără teama unor priviri ostile. sursa foto: Getty

Pe plajele tropicale din Hainan, rușii au găsit un refugiu departe de sancțiuni, ostilitate și restricții de călătorie. Beneficiind de acces fără viză și de o ospitalitate care evită deliberat subiectul războiului din Ucraina, turiștii ruși transformă stațiunea Sanya într-un spațiu familiar, unde limba, muzica și obiceiurile de acasă domină peisajul – chiar în vecinătatea unei baze chineze de submarine nucleare, scrie The New York Times.

Adunaţi în ajunul Anului Nou, în sala de banchete a unui hotel de pe plajă din sudul Chinei, petrecăreţi uşor ameţiţi s-au ridicat în picioare pentru a ciocni pahare în cinstea sosirii lui 2026 – cu două ore mai devreme. Nu băuseră prea mult, ci voiau să marcheze începutul noului an după ora din Vladivostok, oraş rusesc aflat cu două ore înaintea Chinei.

Strigăte împleticite s-au auzit în rusă: „La mulţi ani, Vladivostok! La mulţi ani, Extremul Orient rus!”

Mulţi dintre participanţi – în mare parte ruşi, alături de câţiva kazahi şi alţi vizitatori din fostul spaţiu sovietic – au părăsit petrecerea hotelului înainte de miezul nopţii, momentul în care anul nou a început, de fapt, în China.

Spre deosebire de multe locuri din Europa, unde ruşii au învăţat să vorbească mai încet din cauza războiului din Ucraina, plajele din sudul Chinei oferă un spaţiu sigur şi însorit în care se pot comporta ca acasă, fără teama unor priviri ostile.

Poliţiştii, prezenţi în număr mare pentru a preveni incidentele, au transmis avertismente pe plaje că focurile de artificii sunt interzise. Cu toate acestea, au rămas pe loc în timp ce petrecăreţii ruşi, clătinându-se pe nisip, lansau artificii direct în mare.

Numărul vizitatorilor ruşi în Hainan, insulă tropicală chineză situată la est de Vietnam, în Marea Chinei de Sud, a crescut de 11 ori între 2023 şi 2024, făcându-i de departe cel mai numeros grup de turişti. Creşterea este alimentată de politica de acces fără viză şi de ospitalitatea care ignoră războiul din Ucraina.

Autorităţile chineze, probabil temându-se să nu îndepărteze turiştii din ţări ostile Rusiei, au încetat anul trecut să mai publice datele privind vizitatorii din Hainan defalcate pe ţări. În sezonul de vârf din timpul iernii, insula primeşte zilnic opt sau mai multe zboruri din oraşe din întreaga Rusie.

Prea politicoşi – şi atenţi să nu piardă clienţi buni – pentru a aminti de bilanţul tot mai mare al victimelor din Ucraina, chinezii care depind de turiştii ruşi fac eforturi constante pentru a-i face pe aceştia să se simtă confortabil şi bineveniţi, vorbind elogios despre prietenia şi interesele comune ale celor două ţări.

Pentru a face bani şi, totodată, pentru a-i face pe ruşi să se simtă ca acasă, localnicii au deschis copii neoficiale ale unor restaurante celebre din Moscova, precum Chaihona No. 1, un lanţ popular, de nivel mediu spre ridicat, cunoscut pentru bucătăria fusion ce combină influenţe central-asiatice şi slave. Varianta de aici se numeşte Chaihona No. 9.

„Ţările noastre au multe în comun”, a spus un ghid chinez vorbitor de rusă, care s-a prezentat drept Piotr, în timp ce conducea un grup de ruşi într-o excursie printr-o pădure tropicală din apropierea oraşului Sanya, o staţiune populară şi totodată locul unei mari baze navale pentru submarinele nucleare chineze. Invocând un stereotip chinezesc despre ruşi, şi-a cerut scuze că la prânz va fi doar bere şi nu vodcă.

Afinitatea culturală descrisă de ghid este bună pentru afaceri. În magazinul său alimentar din Sanya, Dimitry Garifullin, un om de afaceri din oraşul rus Ufa, vinde produse „de acasă” unei clientele în continuă creştere.

El spune însă că a remarcat un alt tip de afinitate: respectul localnicilor pentru liderul ţării sale, Vladimir Putin. Deşi nu este un admirator al acestuia, Garifullin afirmă: „Majoritatea chinezilor îl plac pe Putin. Îl văd ca pe un politician foarte puternic”.

În opinia lui, Rusia ar avea de învăţat de la China.

„Oricine poate învăţa de la China”, a spus el, făcând referire la creşterea economică care, deşi mult mai lentă decât atunci când a ajuns prima dată aici, în 2005, depăşeşte cu mult economia slăbită a Rusiei.

Magazinul său, plin cu pâine neagră, murături, brânzeturi, peşte congelat, cârnaţi şi rafturi întregi de alcool, a avut vânzări record în perioada sărbătorilor de Anul Nou.

Întrebat dacă afacerea sa a beneficiat de pe urma războiului din Ucraina, care a alimentat explozia turismului rusesc în Hainan, Garifullin a spus că nu îi place ideea de a profita de suferinţa altora.

A adăugat însă: „Ţara care a câştigat cel mai mult de pe urma războiului este China”.

Magazinul se află în zona Dadonghai, o arie turistică din apropierea bazei navale, unde numărul vizitatorilor ruşi este atât de mare încât meniurile restaurantelor, anunţurile oficiale şi firmele magazinelor sunt aproape toate traduse în rusă, nu în engleză, limba obişnuită a turismului de masă. Personalul hotelier îi întâmpină pe turişti cu „Zdrastvuite”, nu cu „hello” sau „ni hao”.

Difuzoare controlate de autorităţile locale difuzează pe plaja din Dadonghai cântecul popular „Kalinka” şi alte melodii ruseşti cunoscute.

Pentru unii vizitatori ruşi, mai ales cei critici faţă de deriva autoritară a ţării lor sub Putin, China poate părea sufocantă, chiar şi comparativ cu Moscova. Anton Poltoushkin, dezvoltator IT din Moscova, aflat la prima vizită în China, spune că a încercat să discute cu ghidul său despre Taiwan, dar i s-a spus că subiectul este „prea sensibil”.

„Eu vorbesc despre războiul din Ucraina, de ce nu puteţi vorbi voi despre Taiwan?”, spune că a întrebat el.

Poltoushkin ar fi preferat să meargă în Europa, dar spune că nu a putut obţine uşor viză pentru el, soţia sa şi fiul lor mic.

„Iubesc sudul Franţei, dar cum mai ajung acum la Nisa sau Monaco?”, a spus el. „Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici, dar nu prea avem opţiuni în zilele astea”.

În noiembrie, Uniunea Europeana a decis să nu mai emită vize turistice ruseşti cu intrări multiple şi a impus controale mai stricte pentru toţi solicitanţii, înăsprind şi mai mult restricţiile introduse după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

China a mers în direcţia opusă, permiţând accesul fără viză pentru ruşi în Hainan din 2024 şi, din noiembrie, în întreaga ţară, în încercarea de a revitaliza economia.

Raniya Terkulova, medic pensionar din regiunea rusă Tatarstan, spune că se află la a cincea vizită în Hainan. Familia ei are legături vechi cu China, încă din anii 1920, iar ea îşi aminteşte cu nostalgie de termosurile chinezeşti şi alte mărunţişuri din perioada sovietică. Spune că a „iubit şi admirat China” mult timp şi a fost o susţinătoare a medicinei tradiţionale chineze.

De data aceasta, însă, vizita făcută împreună cu fiica şi nepoata ei i-a spulberat entuziasmul.

„Sunt foarte dezamăgită”, a spus ea, povestind despre o confruntare tensionată pe plajă cu alţi turişti chinezi, pe care i-a descris ca fiind nepoliticoşi şi dominatori.

Dincolo de ciocnirile culturale ocazionale, majoritatea vizitatorilor ruşi se bucură de timpul petrecut în Hainan dintr-un motiv simplu: vremea.

„Acasă sunt minus 30 de grade şi ninge, iar aici sunt plus 30 şi soare”, a spus Nataliya, proprietara unei cafenele din oraşul siberian Habarovsk, care şi-a dat doar prenumele.

Ea spune că mergea înainte în Spania pentru soare, dar a renunţat după ce Rusia a anexat Crimeea, în 2014, şi atitudinea spaniolilor faţă de ruşi s-a schimbat.

„Dacă auzeau oameni vorbind rusă în hotel, nu le mai făceau curăţenie cum trebuie în camere”, s-a plâns ea.

În China, adaugă Nataliya, hotelurile sunt mai ieftine, iar oamenilor nu le pasă de geopolitică, de războiul din Ucraina sau de alte subiecte care îi irită pe mulţi europeni. „Chinezii nu scuipă după ruşi, aşa cum fac europenii”, a spus ea.