Cea mai lungă croazieră din lume: 301 zile pe mare, prin cele mai spectaculoase și izolate locuri

Nava va duce pasagerii prin peste 100 de țări și pe cinci continente. Foto: Profimedia Images

Una dintre cele mai lungi croaziere continue din lume urmează să fie lansată în 2027 și promite o experiență spectaculoasă pentru cei care visează la o călătorie în jurul planetei. Nava aparține companiei Villa Vie Residences, iar itinerariul special, numit World Uncharted, va duce pasagerii prin peste 100 de țări și pe cinci continente, pe parcursul a 301 zile, scrie Daily Express.

Călătoria va începe în noiembrie 2027 din Barcelona, Spania, și se va încheia în Londra, Regatul Unit, în anul 2028. Prețul pornește de la aproximativ 27.000 de lire sterline pentru întreaga aventură, echivalentul a circa 119 dolari pe zi.

Pe parcursul celor 301 zile, pasagerii vor ajunge în unele dintre cele mai spectaculoase și izolate locuri ale lumii. Itinerariul include destinații precum Amazonul, Antarctica, Groenlanda și Canalul Panama. Organizatorii spun că ruta va purta turiștii de la marile capitale europene până la regiunile înghețate ale Antarcticii, dar și prin jungla Amazonului sau satele liniștite din nordul Europei.

Compania oferă și posibilitatea de a transforma cabina într-o locuință permanentă

Potrivit Kathy Villalba, directorul executiv al companiei Villa Vie Residences, proiectul marchează un moment important pentru companie. Ea a explicat că, după opt luni în care nava a avut la bord rezidenți permanenți, noua călătorie reprezintă cea mai ambițioasă aventură de până acum.

Unul dintre aspectele neobișnuite ale acestui concept este faptul că pasagerii nu trebuie să participe doar la o simplă croazieră. Compania oferă și posibilitatea de a transforma cabina într-o locuință permanentă. De fapt, cei interesați pot rămâne la bord chiar și până la cinci ani, deoarece programul include o călătorie globală continuă de aproximativ trei ani și jumătate, care se repetă.

Cabinele sunt concepute special pentru șederi îndelungate pe mare și sunt dotate cu spații generoase de depozitare, dulapuri și mobilier adaptat pentru viața pe navă. În plus, pasagerii beneficiază de servicii incluse precum curățenie și spălătorie săptămânală.

Proprietarii pot închiria sau vinde cabina atunci când doresc

Nava oferă numeroase facilități, asemănătoare celor dintr-un resort de lux: restaurante elegante, spa, teatru, centru de fitness, terenuri pentru pickleball și chiar un centru de afaceri pentru cei care lucrează la distanță. La bord există și un centru medical dotat cu personal specializat, pregătit să ofere asistență pasagerilor pe durata călătoriei.

Pentru cei care doresc să transforme experiența într-un stil de viață, compania propune programul de proprietate asupra unei vile pe mare. Acesta permite achiziționarea unei cabine cu drept de utilizare pe o perioadă de cinci ani. Prețurile pentru acest tip de proprietate pornesc de la aproximativ 129.999 de dolari.

Reprezentanții companiei spun că programul le oferă călătorilor șansa de a trăi o experiență globală fără grija organizării detaliilor logistice. Proprietarii pot locui permanent pe navă, pot închiria sau vinde cabina atunci când doresc și pot opta pentru diverse programe flexibile de ședere.