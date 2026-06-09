Povestea arhitecturală a bazilicii Sagrada Familia se apropie de final, după 144 de ani. Cel mai înalt turn va fi inaugurat miercuri

La 144 de ani de la începerea construcției, Sagrada Familia din Barcelona a atins înălțimea finală, odată cu instalarea crucii de pe Turnul lui Isus Hristos. FOTO: CNN

La 144 de ani de la începerea construcției, Sagrada Familia din Barcelona a atins înălțimea finală, odată cu instalarea crucii de pe Turnul lui Isus Hristos. Cel mai înalt lăcaș de cult din lume urmează să fie inaugurat simbolic miercuri, la exact un secol de la moartea arhitectului Antoni Gaudi, deși unele lucrări interioare și exterioare vor continua și în următorii ani, scrie CNN.

Când vizitatorii ajung la Sagrada Familia, privirea le urcă instinctiv pe liniile spectaculoase și aproape ireale ale turnurilor sculpturale ale bazilicii, până la vârful fiecărei turle. Acum, privirile ajung mai sus ca niciodată. La peste 144 de ani de la începerea construcției, cea mai înaltă biserică din lume a atins înălțimea finală, de aproximativ 173 de metri, după instalarea ultimului element structural major, o cruce amplasată în februarie în vârful Turnului central al lui Isus Hristos.

Întârziată de războaie, de tensiuni politice și de lipsa fondurilor, Sagrada Familia a dominat timp de decenii orizontul Barcelonei prin prezența sa impunătoare, dar neterminată. Acum, turnul final, așteptat de atâta vreme, este în sfârșit pregătit pentru inaugurare.

Miercuri, Papa Leon, al 11-lea pontif de la începerea proiectului, va oficia o liturghie solemnă și o ceremonie de binecuvântare.

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Finalizarea construcției este și o dovadă a eforturilor făcute de nenumărați designeri și arhitecți, care au fost nevoiți să descifreze planurile unei biserici ale cărei documente originale au fost, în mare parte, distruse în anii 1930.

Complexitatea proiectului a fost, în multe privințe, concentrată în ultima piesă arhitecturală a construcției. Cu suprafața sa albă, strălucitoare, care reflectă soarele puternic al Spaniei, crucea ce încununează Turnul lui Iisus Hristos, celelalte 17 turnuri fiind dedicate celor 12 apostoli, celor patru evangheliști și Fecioarei Maria, are înălțimea unei clădiri de cinci etaje și cântărește aproximativ 100 de tone. Instalarea ei a fost un proces complex, întins pe mai multe luni.

Potrivit lui Mauricio Cortés, arhitectul responsabil de această etapă, Gaudi imaginase o cruce reflectorizantă, care să strălucească ziua și să lumineze orizontul orașului noaptea. Cortés, la fel ca toți predecesorii săi, s-a confruntat cu două mari provocări, să rămână fidel viziunii lui Gaudí și, în același timp, să respecte cerințe inginerești stricte, în acest caz menținerea turlei la o greutate cât mai redusă.

Crucea a fost fabricată în Germania și transportată în Spania în 14 secțiuni prefabricate, realizate din beton și oțel inoxidabil

Acesta din urmă, deși nu era folosit pe scară largă în vremea lui Gaudí, a oferit rezistența necesară, reducând în același timp greutatea totală. Această întâlnire între istorie și modernitate a fost unul dintre numeroasele compromisuri delicate necesare pentru a aduce la viață planul arhitectului.

Odată ajunsă la Barcelona, fiecare secțiune a fost ridicată cu macaraua până la un atelier aflat la aproximativ 61 de metri, chiar deasupra navei centrale a bazilicii. Acolo, muncitorii au finisat piesele cu interior din piatră, placaj ceramic alb emailat și ferestre realizate din sticlă produsă local, înainte ca structura să fie asamblată și ridicată pe poziție.

„Evident, vremurile s-au schimbat, tehnologia a evoluat, la fel și reglementările”, a spus Cortés, în timpul unui tur al bazilicii organizat înaintea inaugurării. Arhitectul mexican este însă convins că biserica rămâne fidelă viziunii originale a lui Gaudi. „Credem că suntem foarte aproape de planurile sale pentru exterior, cu siguranță”, a adăugat el. „În cazul interiorului, pentru că nu l-a definit în detaliu, există mai mult loc pentru interpretare.”

Doi factori au afectat în mod deosebit ritmul lucrărilor: banii și Războiul Civil Spaniol

Din atelierul suspendat se poate vedea nu doar întregul oraș, ci și cele mai înalte elemente arhitecturale ale bazilicii. Turnurile-clopotniță de pe fațadele Nașterii și Patimilor, ziduri uriașe care spun, prin piatră sculptată, narațiuni biblice, sunt încununate cu vârfuri asemănătoare unor însemne, realizate din mozaicuri de sticlă venețiană strălucitoare.

Este o priveliște pe care Gaudi știa că nu o va vedea niciodată în timpul vieții. Când a preluat proiectul de la arhitectul Francesc de Paula Villar, care demisionase în urma unui conflict cu dezvoltatorul lucrării, Gaudi a înțeles că nu va trăi să vadă biserica finalizată. Dimensiunea și complexitatea viziunii sale făceau acest lucru aproape imposibil.

„Clientul meu nu se grăbește”, ar fi răspuns celebru Gaudi atunci când a fost întrebat despre data finalizării. Clientul său nu era nici dezvoltatorul, nici credincioșii Barcelonei, ci Dumnezeu.

Arhitectul catalan a trăit suficient cât să vadă finalizat primul turn. Nu ar fi putut însă anticipa obstacolele care aveau să întârzie proiectul după moartea sa, în 1926.

Țara a fost aruncată în haos la zece ani după moartea lui Gaudi. În iulie 1936, anarhiștii au incendiat cripta bisericii și au intrat în atelierul arhitectului, distrugând multe dintre planurile și modelele sale din ipsos. Din fericire, nu totul a dispărut.

O mare parte din informațiile pierdute a fost reconstruită de discipolii și colaboratorii lui Gaudi, care îi documentaseră ideile în cărți, articole, desene și fotografii. Munca lor a oferit generațiilor ulterioare de arhitecți un ghid valoros.

Poate și mai important, Gaudi le-a lăsat succesorilor săi o anumită logică de proiectare, a explicat Jordi Fauií, arhitectul-șef care coordonează în prezent lucrările. Deși etapele ulterioare au folosit tehnologii moderne, de la software de modelare digitală până la roboți industriali, rațiunea de bază a proiectului a rămas aceeași.

Finanțarea a reprezentat o altă provocare. Biserica este finanțată integral din donații și, de la deschiderea oficială pentru public în 2010, din veniturile generate de vizitatori. Vulnerabilitatea acestui model a devenit evidentă în timpul pandemiei de Covid-19, când turismul s-a prăbușit, iar vânzările de bilete au scăzut dramatic. De atunci, însă, numărul vizitatorilor și-a revenit puternic. Numai în 2025, bazilica a primit aproape 5 milioane de vizitatori.

Sagrada Familia poate părea acum completă, dar este departe de a fi terminată

Odată construit Turnul lui Iisus Hristos atenția s-a mutat asupra Fațadei Gloriei.

A treia și ultima dintre fațadele decorate gândite de Gaudi a fost imaginată de arhitect ca intrarea principală grandioasă a bazilicii. Construcția ei a generat însă tensiuni cu locuitorii din clădirile aflate vizavi de șantier.

Problema centrală este o scară propusă în proiect. Pentru că porticul de intrare se află la aproximativ 4 metri, Consiliul de Construcție al Templului Expiator Sagrada Família, fundația nonprofit responsabilă de lucrări, a propus realizarea unei scări monumentale care să lege bazilica de stradă și, în același timp, să permită traficului să treacă pe dedesubt.

O astfel de soluție ar necesita însă mult spațiu și ar putea presupune demolarea unor clădiri rezidențiale aflate chiar vizavi de biserică. Din acest motiv, numeroși comercianți și locuitori din zonă se opun propunerii.

Printre ei se numără Alicia Busquets, care locuiește în cartier de trei decenii. Apartamentul ei oferă o priveliște excepțională asupra bazilicii, dar incertitudinea legată de proiect a devenit o sursă permanentă de îngrijorare și a împiedicat-o chiar să investească în renovări. „Cine îmi poate garanta că peste doi ani casa mea nu va fi demolată?”, a întrebat ea.

Temerile ei sunt împărtășite de mulți vecini, care spun că încă nu au informații clare despre calendarul lucrărilor, potrivit lui Salvador Barroso, președintele unei asociații create pentru cei afectați de aceste propuneri. Consiliul de Construcție susține însă că trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu autoritățile orașului înainte de a discuta cu locuitorii.

Controversa este puțin probabil să eclipseze festivitățile din această săptămână. Ea amintește însă că bazilica rămâne neterminată și că soarta oamenilor care au trăit ani la rând în umbra ei este încă nerezolvată. „Suntem într-un blocaj”, a spus Barroso. „Sunt multe zvonuri, se spun multe lucruri, dar realitatea este că nu există nimic sigur. Odată cu vizita Papei, care va avea loc peste câteva zile, tensiunea crește tot mai mult”, a adăugat el.