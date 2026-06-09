Pe plajele din Grecia turiștii sunt tot mai inventivi ca să-și țină blocat locul pe nisip. Amenda pe care o riscă e de sute de euro

Grecia ridică umbrelele și șezlongurile lăsate peste noapte pe plajele publice de turiștii care încearcă să-și rezerve ilegal locurile. FOTO: Getty Images

Grecia ridică umbrelele și șezlongurile lăsate peste noapte pe plajele publice de turiștii care încearcă să-și rezerve ilegal locurile. Autoritățile atrag atenția că amenda pentru așa ceva se ridică la 300 de euro, scrie Novinite.

În zone turistice populare, precum Halkidiki, echipe de la primărie curăță plajele la primele ore ale dimineții, folosind uneori utilaje pentru a ridica echipamentele nesupravegheate lăsate pe nisip. Autoritățile locale spun că obiceiul de a „păstra” un loc pe plajă prin lăsarea obiectelor personale peste noapte s-a răspândit tot mai mult, deși este strict interzis.

Turiștii lasă frecvent pe plajă umbrele, șezlonguri și măsuțe, uneori chiar legate cu lacăte, pentru a-și rezerva locul pentru ziua următoare. Autoritățile subliniază însă că acest lucru nu le dă niciun drept asupra spațiului, deoarece toate plajele publice trebuie să rămână accesibile tuturor.

Primarii din Halkidiki atrag atenția că doar operatorii de plajă autorizați au dreptul să ocupe anumite porțiuni de litoral, în baza unor acorduri oficiale cu municipalitățile și contra unei chirii pentru spațiul folosit. În rest, plajele publice sunt gratuite și nu pot fi rezervate în mod privat.

„Plaja este liberă pentru toată lumea. Nimeni nu are dreptul să își rezerve o parte din ea”, au transmis reprezentanții municipalităților, reafirmând regulile privind accesul public.

Aceeași abordare este aplicată pe o porțiune mai largă a coastei din nordul Greciei, din Kavala până la Alexandroupolis. Vizitatorii plajelor municipale au voie să își aducă propriile umbrele și șezlonguri, fără să plătească taxă de intrare, dar sunt obligați să își ia toate lucrurile atunci când pleacă.

Autoritățile au introdus și sancțiuni pentru încălcarea regulilor, amenzile putând ajunge până la 300 de euro pentru obiectele lăsate peste noapte pe plajă. Serviciile municipale spun că aplică tot mai strict aceste măsuri în sezonul estival, pe fondul aglomerației și al cererii tot mai mari pentru spațiile gratuite de pe plajă.

În ciuda regulilor, autoritățile spun că lupta pentru locurile publice nerezervate rămâne intensă la primele ore ale dimineții, în timp ce plajele private sau amenajate contra cost au, de multe ori, locuri disponibile.