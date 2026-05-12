Grecia și-a prezentat planul pentru a reduce turismul excesiv. Insulele vor avea un statut special, locurile de cazare vor fi limitate

2 minute de citit Publicat la 23:45 12 Mai 2026 Modificat la 23:48 12 Mai 2026

Grecia a prezentat un nou plan pentru turism, într-un moment în care tot mai multe destinații, mai ales insulele, sunt afectate de numărul mare de vizitatori, scrie Euronews. Noul cadru stabilește reguli mai clare pentru dezvoltarea turismului: unde se poate construi, în ce condiții și ce limite trebuie respectate. Autoritățile vor să reducă presiunea asupra zonelor deja aglomerate și să încurajeze investițiile în regiuni mai puțin exploatate turistic. Totodată, planul impune limite pentru locurile de cazare și protecție mai mare pe litoral.

Ministrul mediului, Stavros Papastavrou, a spus că turismul pe insule trebuie să se dezvolte în continuare, dar fără să le schimbe identitatea. Ministra turismului, Olga Kefalogianni, a precizat că planul poate fi modificat, dacă va fi nevoie.

Grecia este una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, iar numărul vizitatorilor continuă să crească. Acest lucru a adus venituri importante, dar și probleme: aglomerație, presiune pe infrastructură și riscuri pentru mediu, mai ales pe insule.

„Cheia este trecerea la un model de dezvoltare care combină calitatea și sustenabilitatea, respectând mediul natural și specificul fiecărei regiuni”, au transmis autoritățile.

Reguli mai stricte pentru investițiile turistice

Noul plan urmărește să oprească dezvoltarea turistică necontrolată. Investițiile vor putea fi făcute doar în anumite condiții clare, în funcție de zona în care sunt propuse.

Guvernul vrea, în primul rând, să reducă presiunea asupra destinațiilor foarte aglomerate și să sprijine dezvoltarea unor zone noi, unde turismul poate crește fără să afecteze mediul și comunitățile locale.

Grecia va fi împărțită în cinci tipuri de zone

Pentru prima dată, Grecia va fi împărțită în cinci categorii, în funcție de caracteristicile fiecărei regiuni și de nivelul de presiune turistică:

Zone foarte aglomerate: aici vor fi introduse restricții stricte pentru a limita turismul excesiv.

Zone care mai pot crește: investițiile vor fi încurajate, dar doar dacă respectă criterii clare de sustenabilitate.

Insule: vor fi tratate separat, din cauza presiunii mari asupra infrastructurii și mediului.

Zone continentale: vor fi susținute forme alternative de turism, nu doar turismul clasic de litoral.

Zone cu statut special: ecosistemele sensibile vor fi protejate prin reguli speciale.

Limită pentru locurile de cazare și protecție mai mare pe litoral

Una dintre cele mai importante măsuri este stabilirea unui număr maxim de locuri de cazare pe insule. Limita va fi calculată în funcție de dimensiunea fiecărei zone și de cât de mult turism poate suporta.

De asemenea, primii 25 de metri de la linia țărmului vor fi protejați complet. În această zonă nu vor fi permise construcții, cu excepția proiectelor de interes public.

Planul include reguli suplimentare pentru protejarea ariilor naturale, dar și pentru conservarea satelor tradiționale și a așezărilor abandonate.

Autoritățile vor să protejeze mai bine și siturile arheologice, monumentele și locurile istorice, astfel încât dezvoltarea turismului să nu afecteze identitatea culturală a Greciei.

La prezentarea planului, oficialii au spus că obiectivul este un turism mai responsabil, care să folosească resursele naturale și culturale ale țării fără să le distrugă și care să asigure dezvoltare pe termen lung.