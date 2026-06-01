De la orașe de poveste la insule secrete: Top 10 destinații ascunse din Europa pentru 2026

5 minute de citit Publicat la 15:11 01 Iun 2026 Modificat la 15:11 01 Iun 2026

Fiskardo, Grecia. Sursa foto: Getty Images

Uită de mulțimile de turiști din Paris, Roma și Barcelona! De la sate medievale pline de trufe din Croația, până la insule liniștite de pe lacurile Italiei, aceste destinații europene mai puțin cunoscute demonstrează că Europa încă are multe secrete de descoperit.

Cele mai mari orașe ale Europei atrag mulțimi de turiști, dar unele dintre cele mai de neuitat locuri ale continentului se află mult dincolo de traseele turistice obișnuite, potrivit Euronews.

Ascunse între munți, vii, lacuri și văi medievale se află destinații care încă par minunat de neexplorate, unde tradițiile străvechi, peisajele dramatice și orașele superb conservate au reușit să scape de presiunea turismului de masă.

De la orașul de poveste Motovun din Croația, la mănăstirile care par să sfideze gravitația din Meteora, Grecia, și satele trulli din Italia, există nenumărate evadări europene care dovedesc că acest continent încă mai are secrete de descoperit.

Într-un nou clasament, European Best Destinations a dezvăluit câteva dintre locurile sale „comori” preferate, mai puțin cunoscute, din Europa. Iată cele mai bune destinații ascunse de descoperit în Europa pentru 2026.

Tübingen, Germania

În sud-vestul Germaniei, la o jumătate de oră de aeroportul din Stuttgart, vei găsi pitorescul oraș Tübingen. Găzduiește una dintre cele mai vechi universități din Europa și este plin de istorie și cultură.

În orașul vechi, nu rata biserica Stiftskirche St. Georg, o biserică gotică târzie cu vitralii și priveliști panoramice din turn. Primăria din secolul al XV-lea, decorată elaborat, are în vârf un ceas astronomic funcțional, iar Muzeul Culturilor Antice din Castelul Hohentübingen, aflat pe un deal, expune nenumărate artefacte grecești, romane și egiptene.

Poți face o plimbare cu barca pe râul Neckar, flancat de case colorate în nuanțe pastelate, te poți plimba prin grădina botanică a Universității din Tübingen și poți încerca specialități locale precum Maultaschen (paste umplute) sau Käsespätzle (tăiței cu brânză, consistenți și sățioși).

Completează experiența cu un pahar din vinurile renumite ale regiunii — Trollinger și Lemberger sunt printre cele mai apreciate.

Motovun, Croația

În inima Istriei, regiune aflată la intersecția culturală dintre Croația, Slovenia și Italia, Motovun pare un loc desprins dintr-un basm.

Așezat sus deasupra văii râului Mirna, acest oraș medieval de pe deal este cunoscut pentru străduțele sale pietruite, priveliștile panoramice și zidurile antice superb conservate.

Zilele aici sunt cel mai bine petrecute plimbându-te pe aleile înguste, urcând în turnul clopotniței și oprindu-te la restaurantele cu terase care oferă vedere spre viile și pădurile din jur.

Pădurea Motovun din apropiere este una dintre cele mai renumite zone din lume pentru trufe albe, ceea ce face ca vânătoarea de trufe și meniurile bogate în trufe să fie o atracție majoră, mai ales toamna, în timp ce vinurile locale pot fi savurate pe tot parcursul anului.

Vara aduce apreciatul Festival de Film de la Motovun, iar primăvara și iarna oferă o față mai liniștită și mai romantică a orașului. Traseele de ciclism, prânzurile lungi și plimbările la apus prin vii completează farmecul relaxat al locului.

Insula San Giulio, Italia

Plutind liniștit pe lacul Orta din regiunea Piemont, Isola San Giulio pare departe de aglomerația lacului Como.

Adesea numită „Insula Tăcerii”, această mică insulă este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită, clădirile istorice și peisajele de poveste.

În centrul ei se află Basilica di San Giulio, o biserică romanică din secolul al XII-lea, plină de fresce complicate, opere de artă antice și mozaicuri ornamentate. În apropiere, o mănăstire benedictină contribuie la atmosfera calmă și contemplativă a insulei.

Ușor accesibilă cu o scurtă plimbare cu barca din orașul medieval Orta San Giulio, insula se descoperă cel mai bine pe „Calea Tăcerii”, o potecă liniștită care înconjoară malul și oferă priveliști neîntrerupte asupra lacului.

Pe continent, vizitatorii se pot bucura de restaurante de pe malul lacului care servesc preparate bogate din Piemont, inclusiv risotto cremos cu Barolo, bagna càuda (un sos cald din usturoi, anșoa și ulei de măsline) și brânzeturi locale, acompaniate de vinuri precum Nebbiolo și Gattinara.

Alberobello, Italia

În inima regiunii Puglia din sudul Italiei, Alberobello pare desprins dintr-un film fantastic. Orășelul este faimos pentru trulli — case albe din piatră cu acoperișuri conice, incluse în patrimoniul UNESCO și reprezentând o formă distinctivă de arhitectură rurală.

Cel mai bun mod de a explora Alberobello este pur și simplu să te plimbi. Cartierele Rione Monti și Aia Piccola sunt pline de alei înguste flancate de sute de trulli, multe transformate în baruri de vin, buticuri și restaurante de familie.

Printre atracțiile importante se numără Trullo Sovrano, singurul trullo cu două etaje din oraș, iar neobișnuita Biserică Sfântul Anton este construită complet în stil trulli.

Mâncarea este o parte esențială a experienței: te așteaptă porții consistente de paste orecchiette, burrata cremoasă, focaccia barese și biscuiți crocanți taralli, adesea însoțite de vinuri locale din Puglia.

Meteora, Grecia

Ridicându-se dramatic deasupra câmpiilor din centrul Greciei, Meteora, inclus în patrimoniul UNESCO, este celebră pentru mănăstirile sale care par a fi suspendate pe vârfuri de stâncă uriașe sculptate de natură.

Construite între secolele al XIV-lea și al XVI-lea, aceste mănăstiri reprezintă una dintre cele mai impresionante forme de monahism ortodox din lume.

Astăzi, șase dintre ele sunt încă active, inclusiv Mănăstirea Marele Meteor și Varlaam, pline de icoane religioase, fresce și puncte de belvedere asupra câmpiei Tesaliei.

Dincolo de mănăstiri, Meteora este și un paradis pentru drumeții, cu trasee care străbat formațiunile stâncoase, pădurile și punctele ascunse de observație.

Orașul apropiat Kalambaka oferă o experiență autentică de viață montană grecească, cu taverne ce servesc mâncăruri clasice precum moussaka, souvlaki, spetsofai (tocană picantă de cârnați) și galaktoboureko (desert cu cremă și sirop).

Top 10 conform European Best Destinations

Tübingen, Germania

Motovun, Istria, Croația

Isola San Giulio, Italia

Alberobello, Italia

Meteora, Grecia

Fiskardo, Grecia

Cascada Kravice, Bosnia și Herțegovina

Monsaraz, Portugalia

Lacul Resia, Italia

Pérouges, Franța