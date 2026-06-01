„Insula tăcerii” e într-o țară vizitată de milioane de români, dar puțini știu de ea. Acum a intrat în „top comori secrete” din Europa

Insula San Giulio de pe lacul Orta, în Italia. Sursa foto: Getty Images

Italia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale românilor, însă dincolo de Roma, Veneția sau lacul Como există locuri mai puțin cunoscute care par desprinse dintr-o poveste. Unul dintre ele este Isola San Giulio, o insulă minusculă aflată pe lacul Orta, în regiunea Piemont, care a fost inclusă recent într-un top al celor mai frumoase „comori secrete” ale Europei pentru 2026.

Insula apare în clasamentul realizat pe baza recomandărilor privind destinațiile europene mai puțin cunoscute, dar spectaculoase. În acest top, Isola San Giulio ocupă locul al treilea, fiind descrisă drept un refugiu liniștit, departe de aglomerația care caracterizează alte lacuri celebre din nordul Italiei.

De ce este supranumită „Insula Tăcerii”

Cunoscută drept „Insula tăcerii”, Isola San Giulio este înconjurată de o atmosferă aparte. Numele vine de la celebra „Via del Silenzio” (Calea Tăcerii), un traseu care înconjoară insula și pe care vizitatorii sunt încurajați să îl parcurgă în liniște și reflecție. De-a lungul drumului se află panouri cu mesaje despre tăcere, meditație și introspecție, iar prezența unei comunități de călugărițe benedictine contribuie la atmosfera calmă a locului.

În centrul insulei se află Basilica di San Giulio, o biserică romanică ridicată în secolul al XII-lea pe locul unui sanctuar și mai vechi. Interiorul impresionează prin fresce, mozaicuri și relicve religioase care atrag anual vizitatori din întreaga lume.

Legende despre dragoni alungați de călugări

Locul este învăluit și de legende. Potrivit tradiției, Sfântul Giulio ar fi ajuns pe insulă în secolul al IV-lea și ar fi alungat șerpii și dragonii care o stăpâneau, construind aici cea de-a suta sa biserică. Povestea este încă evocată de localnici, iar în basilică se păstrează chiar și o vertebră despre care legenda spune că ar fi aparținut dragonului învins de sfânt.

Deși se află la doar câțiva kilometri de destinații turistice populare și la aproximativ o oră de mers cu mașina de Milano, Isola San Giulio rămâne un loc relativ necunoscut pentru turiștii internaționali.

Tocmai această discreție i-a adus însă un loc în topurile recente dedicate destinațiilor ascunse ale Europei, fiind considerată una dintre cele mai liniștite și autentice insule ale Italiei.

Pentru cei care caută o experiență diferită de vacanță, departe de aglomerație și zgomot, „Insula tăcerii” oferă un amestec rar de istorie, spiritualitate, peisaje spectaculoase și mistere vechi de peste 1.500 de ani.