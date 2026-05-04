Amenzi de până la 60 000 de euro pentru cei care nu respectă regulile drastice de pe plajele din Grecia. Ce trebuie să știe românii

1 minut de citit Publicat la 15:55 04 Mai 2026 Modificat la 15:55 04 Mai 2026

Guvernul de la Atena a publicat o nouă listă cu 251 de plaje aflate sub protecție specială. Foto: Getty Images

Cei care își petrec vacanța în Grecia vara aceasta trebuie să fie mult mai atenți la reguli. Autoritățile au înăsprit măsurile pentru protejarea litoralului, iar sancțiunile pot fi foarte dure, potrivit Heute.

Guvernul de la Atena a publicat o nouă listă cu 251 de plaje aflate sub protecție specială, mai multe decât în urmă cu doi ani, când erau 198. În aceste zone nu mai este permisă închirierea de șezlonguri sau umbrele.

De asemenea, este interzisă și „rezervarea” locurilor cu prosoape, umbrele sau șezlonguri personale. Cei care ignoră regulile riscă amenzi consistente, între aproximativ 2.000 și 60.000 de euro, în funcție de gravitatea abaterii.

O altă regulă importantă: cel puțin 70% din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă. În plus, șezlongurile și umbrelele trebuie amplasate la cel puțin patru metri de linia apei. Hotelurile, barurile și restaurantele pot ocupa cu ele cel mult o treime din plajă.

Respectarea acestor reguli este monitorizată inclusiv cu drone.

Măsurile vin pe fondul presiunii uriașe exercitate de turism. Anul trecut, Grecia a fost vizitată de aproape 38 de milioane de turiști, un adevărat record. Multe dintre plajele vizate fac parte din rețeaua europeană NATURA 2000, fiind zone cu valoare ecologică sau peisagistică deosebită.

Autoritățile au început și demolarea construcțiilor ilegale de pe coastă. Recent, pe insula Gavdos, mai multe colibe ridicate pe plajă au fost desființate sub supravegherea poliției, deoarece reprezentau un risc de incendiu.