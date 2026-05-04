Putin l-a demis pe șeful apărării antiaeriene a Rusiei, după ce o dronă ucraineană a lovit Moscova, la 6 kilometri de Kremlin

2 minute de citit Publicat la 16:38 04 Mai 2026 Modificat la 16:38 04 Mai 2026

Generalul Viktor Afzalov (primul din stânga), a fost înlocuit de Putin, după o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra Rusiei, cărora apărarea antiaeriană nu le-a putut face față. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin l-a demis pe generalul Viktor Afzalov, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse, care includ forțele de apărare antiaeriană și antirachetă. Afzalov a fost înlocuit cu generalul-colonel Alexander Ceaiko, informează The Moscow Times. Decizia a fost luată după ce o dronă ucraineană a lovit o clădire în Moscova, la 6 kilometri distanță de Kremlin și pe fondul amenințărilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, legate de atacarea cu drone a paradei militare programate în Piața Roșie pe 9 mai.

Șeful antiaerianei ruse a fost înlocuit după o serie de atacuri cu drone ale Ucrainei pe care apărarea forțelor ruse nu a reușit să le respingă.

Astfel, la sfârșitul lunii martie, cele mai mari porturi petroliere ale Rusiei de pe Marea Baltică au fost supuse unor lovituri cu UAV-uri, ceea ce a dus la oprirea exporturilor. În aprilie, facilitățile petroliere din Federația Rusă au fost atacate de peste 20 de ori: rafinarea petrolului din Rusia a scăzut la un minim istoric și a atins nivelurile înregistrate în 2009.

Portul și rafinăriile din Tuapse au fost lovite de patru ori, unde zeci de mii de tone de petrol și produse petroliere au ars și au provocat o „ploaie de păcură” peste stațiunile rusești de la litoralul Mării Negre.

Cel mai grav atac ucrainean cu dronă asupra centrului rezidențial din Moscova

Pe 30 aprilie, situația s-a repetat la Perm, unde depozitele de petrol Transneft și rafinăria Permnefteorgsintez, a șaptea ca mărime din țară, au fost atacate de dronele ucrainene.

Potrivit raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută, apărarea aeriană a „interceptat și distrus” 117 drone ucrainene de tip aeronavă deasupra teritoriului țării. Drone au fost văzute pe cer deasupra regiunii Moscovei, Astrahan, Belgorod, Voronej, Volgograd, Kaluga, Kursk și alte regiuni.

Cu o zi înainte, pe 3 mai, drone ucrainene au atacat, de asemenea, Moscova.

Atacul din noaptea de 3 spre 4 mai, pare să marcheze unul dintre cele mai profunde atacuri asupra centrului rezidențial al Moscovei, având loc la aproximativ șapte kilometri vest de Kremlin și de Piața Roșie din centrul orașului și la trei kilometri de clădirea Ministerului Apărării din Rusia. Turnul Mosfilm este situat într-un cartier de elită din oraș, aproape de ambasadele și reședințele diplomatice din apropiere.

Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au reluat atacurile cu drone asupra capitalei Rusiei, în ajunul Paradei Victoriei din 9 mai. În același timp, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat anterior că, pentru prima dată din 2007, parada nu va include defilare de tehnică militară grea de luptă (tancuri, blindate etc.) și va dura sub o oră, comparativ cu o oră și jumătate, cât dura în mod normal.

De asemenea, deputații Dumei de Stat nu vor avea voie să urce pe tribune. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că parada de 9 mai se va desfășura într-un „format redus” din cauza „situației operaționale” și a „amenințării teroriste” din partea Kievului.